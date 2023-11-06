Miris! 100 Dokter di Israel Buat Petisi Desak IDF Ledakkan Rumah Sakit di Gaza

Dokter Israel minta pemerintah serang rumah sakit di Gaza. (Foto: Freepik.com)

SEBANYAK 100 dokter di Israel telah menandatangani petisi yang isinya mendesak Israel Defense Force (IDF) atau tentara Israel meledakkan rumah sakit di Gaza. Terutama rumah sakit yang dijadikan tempat persembunyian gerilyawan Hamas.

Dilaporkan Mint, Senin (6/11/2023) ini, petisi itu beredar di sosial media dalam bentuk foto. Petisi tersebut dituliskan dalam bahasa Hebrew.

"Tidak ada tempat yang aman bagi siapa pun yang memanfaatkan rumah sakit dengan kegiatan Hamas," klaim petisi tersebut.

Isi petisi itu menyebutkan bahwa penduduk Gaza juga bersalah karena membiarkan rumah sakit dimanfaatkan untuk kegiatan gerilyawan Hamas. Jadi sudah sewajarnya IDF melakukan tindakan tegas terhadap upaya tersebut.

"Mereka berupaya memanfaatkan celah dari sensitivitas masyarakat barat. Mereka sendiri yang menyebabkan kehancuran," tulis petisi tersebut.

Keberadaan petisi itu sendiri pertama kali terungkap melalui unggahan dari aktivis asal Palestina, Mona Omary lewat akun X miliknya.

Dia mengomentari unggahan tersebut dengan mempertanyakan sikap moral Israel yang bila akhirnya setuju untuk meledakkan rumah sakit di Gaza yang dijadikan tempat persembunyian gerilyawan Hamas.

"Desakan ini sangat berbahaya karena akan menjadikan perdebatan masalah moral yang berkepanjangan," katanya.

Kehebohan ini disebutkan Livemint muncul setelah Israel mendapat kecaman masyarakat dunia karena menjadikan kamp pengungsi terbesar di Gaza sebagai lokasi penyerangan. Tentara Israel berdalih serangan itu dilakukan untuk menangkap salah satu tokoh komandan gerilyawan Hamas.