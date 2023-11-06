Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Rumah Sakit di Gaza Memprihatinkan, WHO Tegaskan Gencatan Senjata!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:00 WIB
Kondisi Rumah Sakit di Gaza Memprihatinkan, WHO Tegaskan Gencatan Senjata!
Rumah sakit di Gaza memprihatinkan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SITUASI di Gaza tengah tidak baik-baik saja. Bahkan rumah sakit pun tak luput dari serangan Israel. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan untuk segera melakukan gencatan senjata atau ceasefire.

Sikap ini disampaikan langsung oleh Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui keterangan resminya di X.

"Ceasefire," tulis Tedros di X, dikutip MNC Portal, Senin (6/11/2023).

Pernyataan itu merespons unggahan @MSF di X. Di dalam postingannya, akun media sosial dokter lintas batas (MSF) menginformasikan situasi rumah sakit di Gaza yang sangat mengkhawatirkan. Dokter Abu Abed selaku Deputi Koordinator Medis di Gaza mengabarkan kalau rumah sakit di Gaza nyaris tidak berfungsi untuk melayani pasien.

"Rumah sakit di Gaza sudah hampir collaps," kata dr Abu Abed melalui tayangan video yang diunggah akun X @MSF.

Rumah sakit Gaza memprihatinkan

Dia bahkan menegaskan bahwa para dokter, perawat, tenaga medis lainnya bekerja sangat kelelahan di tengah serangan Israel. Begitu yang terjadi di salah satu rumah sakit di Gaza, yaitu di Al-Shifa Hospital.

Ya, di tengah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa staf dokter lintas batas masih bekerja di rumah sakit Al-Shifa.

"Dokter, nurses, dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan dalam 23 hari ini. Di sini tidak ada obat-obatan, produk medis sekali pakai, banyak sekali kekurangan," tulis dr Abu.

Parahnya lagi, tindakan operasi dilakukan di lantai, di mana pun sebisanya. Lalu, tidak ada obat anestesi.

Halaman:
1 2
      
