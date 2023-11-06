10 Rekomendasi Hotel Terbaik Dekat GBK Jakarta, Lokasi Konser Coldplay

KONSER Coldplay berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 15 November 2023. Konser bertajuk ‘Music of the Spheres World Tour' diyakini bakal meriah dan dihadiri puluhan ribu penggemar band rock asal Inggris itu.

Bagi para Coldplayers yang berasal dari luar kota atau luar negeri yang ingin nonton langsung ke Jakarta, salah satu hal yang dipikirkan adalah penginapan.

Sebenarnya ada banyak opsi penginapan yang ada di Jakarta, namun ada baiknya memesan penginapan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi konser untuk menghemat waktu dan biaya.

Berikut 10 rekomendasi hotel yang dekat dengan GBK yang dilansir dari berbagai sumber.

HARRIS Suites FX Sudirman

Hotel satu ini menawarkan akses langsung ke FX Lifestyle X'nter Mall yang berada di Kawasan Pusat Bisnis Sudirman. Harris Suites FX Sudirman terletak tepat di seberang jalan dari gerbang utama GBK.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga hanya berjarak 13 kilometer dari lokasi hotel. Harris Suite FX Sudirman juga menyediakan fasilitas penunjang, seperti kolam renang di puncak hotel, Wi-Fi gratis, gym, TV, mini bar, dan lainnya.

Harga per kamar Harris Suites FX Sudirman: mulai dari Rp1,2 juta.

Alila SCBD Jakarta

Setiap kamar di hotel bintang 5 ini menawarkan pemandangan kota dan akses ke hot tub. Selain itu, hotel Alila juga dekat dengan Pacifi Place dan bisa ditempuh sekitar 4 menit berjalan kaki. Sementara ke GBK jaraknya berkibar 0.3 kilometer.

Selain mendapat pelayanan seperti hotel bintang 5 pada umumnya, para tamu juga bisa dengan mudah menemukan restoran yang menyediakan Amerika, Kanton, dan China di sini.

Harga per kamar Alila SCBD Jakarta: mulai dari 3,4 juta.

Century Park Hotel

Ada enam pilihan kamar di hotel bintang 4 ini, mulai dari Deluxe, Grand Deluxe, Executive, Premium, dan Junior Suite. Masing-masing kamar dilengkapi TV, AC, hingga akses Wi-Fi. Hotel yang hanya berlokasi sekitar 0.4 kilometer dari GBK ini juga kerap dijadikan tempat menginap oleh para atlet.

Harga per kamar Century Park Hotel: mulai dari Rp1,2 juta.

The Langham Jakarta

Hotel bergaya kontemporer ini berjarak 0.4 kilometer dari GBK. The Langham terdiri dari 65 lantai dengan lokasi yang sangat strategis di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). The Langham juga dikenal sebagai destinasi kuliner dan gaya hidup ultra-luxury yang pastinya memberikan kenyaman ekstra saat menginap di sini.

Harga per kamar The Langham Jakarta: mulai dari Rp3 juta.

The Ritz-Carlton Jakarta

The Ritz Carlton Jakarta berlokasi di Mega Kuningan dan dikelilingi oleh kantor perusahaan multinasional, kedutaan besar, pusat perbelanjaan dan hunian megah. Hotel bintang ini ini dilengkapi dengan ruang jamuan dengan peralatan canggih. Dan menariknya, The Ritz Carlton hanya berjarak 0.4 kilometer dari GBK.

Harga per kamar The Ritz Carlton Jakarta: mulai dari 3,1 juta.

The Sultan Hotel & Residence Jakarta

Hote ini hanya berjarak 0.4 kilometer dari GBK dan bisa ditempuh sekitar 12 menit berjalan kaki. The Sultan Hotel & Residence Jakarta menawarkan berbagai tipe kamar, mulai dari grand deluxe, deluxe, junior suite, dan executive double or twin room.

Harga per kamar The Sultan Hotel & Residence Jakarta: mulai dari Rp1,1 juta.

Fairmont Jakarta

Fairmont Jakarta berlokasi di kawasan Senayan dan dekat dengan Bursa Efek Indonesia, JCC, dan terhubung langsung ke pusat perbelanjaan ternama di Jakarta, Plaza Senayan. Jaraknya hotel ke GBK sendiri tidak begitu jauh, hanya sekitar 0.8 kilometer.

Harga per kamar Fairmont Jakarta: mulai dari Rp3,1 juta.