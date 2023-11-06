7 Tempat Ngedate Romantis di Jakarta Barat, Bikin Hubungan Asmara Kian Mesra!

JAKARTA Barat ialah destinasi yang kaya akan sejarah dan kuliner. Selain itu, Jakbar juga punya banyak pilihan tempat untuk ngedate romantis.

Sejumlah tempat wisata ini memiliki spot-spot foto menarik dan menawarkan pengalaman yang mengesankan.

Berikut Okezone rangkumkan 7 tempat ngedate romantis di Jakarta Barat yang bisa bikin hubungan asmara kian mesra;

1. Kawasan Kota Tua

Tempat wisata yang satu ini sudah tidak asing lagi. Kota Tua merupakan pilihan yang tepat untuk ngedate bagi Anda pencinta wisata sejarah.

Kota Tua merupakan salah satu ikon wisata ibu kota. Tempat wisata ini terkenal dengan nuansa khas kolonial Belanda. Kawasan ini menawarkan spot-spot foto yang instagramable dengan nuansa retro.

Di sini, Anda bisa melakukan aktivitas seru yaitu berkeliling kota tua menggunakan sepeda onthel bersama pasangan. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi museum-museum, menikmati kuliner, dan berfoto.

Kawasan Kota Tua (Foto: Okezone.com)

Kota Tua berlokasi di Jalan Taman Fatahillah No. 1, Pinangsia, Jakarta Barat.

2. Museum Macan

Museum yang satu ini cocok buat Anda yang ingin museum date bersama pasangan karena tempatnya yang instagramable.

Museum macan merupakan museum pertama di Indonesia yang memamerkan seni kontemporer, modern, dan internasional. Oleh karenanya, Anda dapat menikmati keindahan karya seni bersama pasangan.

Museum ini mengoleksi sekitar 90 karya seni dari seniman ternama. Salah satu karya seni favorit adalah Infinity Mirrored Room, karya seniman dari Jepang bernama Yayoi Kusama.

Museum Macan terletak di AKR Tower Level M, Jalan Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Museum ini buka dari Selasa- Minggu mulai pukul 10.00-18.00 WIB.

Jakarta Aquarium (Foto: dok pribadi/Cicilia Riska)

3. Jakarta Aquarium

Bagi Anda pencinta hewan laut, Jakarta Aquarium merupakan tempat ngedate romantis. Aquarium terbesar di Indonesia ini menampung lebih dari 3.500 spesies hewan akuatik maupun non-akuatik.

Jakarta Aquarium menawarkan pengalaman yang mengesankan. Di sini, Anda dan pasangan dapat melihat berbagai spesies hewan laut. Selain itu, Anda juga dapat melihat pertunjukan putri duyung yang spektakuler, yaitu Pearl of The South Sea.

Jakarta Aquarium berlokasi di Jalan Letjen S. Parman No.106, Jakarta Barat.