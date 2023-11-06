Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Fakta Waduk Kedung Ombo, Tempat Healing Murah hingga Berfungsi sebagai Irigasi Pertanian

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:02 WIB
Waduk Kedung Ombo di Grobogan, Jawa Tengah (Foto: IG/@slmakhoirinnisa)
WADUK Kedung Ombo merupakan tempat wisata yang berada di perbatasan antara Desa Rambat dan Desa Juworo di Geyer, Grobogan, Jawa Tengah.

Populer sebagai salah satu tempat wisata terjangkau bagi masyarakat sekitar, sekaligus salah satu waduk terbesar di Indonesia.

Waduk Kedung Ombo memiliki luas 6.576 hektare yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 60.000 hektare di beberapa tempat di sekitarnya seperti Jepara, Kudus, Grobogan, Demak, dan juga Pati.

Di samping itu, waduk ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir yang kerap terjadi di hilir dan juga pemasok air bersih sebanyak 2.500 liter per detik ke Semarang, Purwodadi dan juga Rembang.

1. Tempat healing ideal

Selain memberikan manfaat bagi persawahan di sekitarnya waduk Kedung Ombo juga kerap dijadikan tujuan wisata masyarakat sekitar.

Pengunjung yang datang tak sekadar bisa menikmati panorama indah dari bentang perairan dan hijaunya rerumputan, tetapi juga udara segar yang menenangkan jiwa.

Waduk Kedung Ombo

(Foto: IG/@waduk.kedungombo)

2. Jam operasional

Tempat wisata ini sudah dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB, setiap hari mulai dari Senin hingga Minggu.

Selain itu, ada berbagai fasilitas dan kegiatan seru yang bisa dilakukan atau dikunjungi oleh pengunjung.

3. Wahana bebek air

Salah satu cara seru untuk menyusuri waduk Kedung Ombo adalah dengan menggunakan kapal dengan bentuk bebek yang dijalankan dengan cara digenjot dengan 2 orang.

4. Bermain jet sky

Cara lainnya untuk menikmati waduk Kedung Ombo adalah dengan menggunakan Jet sky. Jika Anda ingin hal yang lebih menantang dan memacu adrenalin coba bermain jet sky.

