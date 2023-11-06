Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Ini Pecahkan Rekor Dunia Minum 1.254 Gelas Bir dalam 3 Jam

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:01 WIB
Turis Ini Pecahkan Rekor Dunia Minum 1.254 Gelas Bir dalam 3 Jam
Atraksi minum bir untuk memecahkan rekor dunia di Playa de Palma, Mallorca, Spanyol. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

SEBANYAK 55 turis Jerman yang berlibur di Mallorca, Spanyol viral setelah memecahkan rekor dunia dengan minum 1.254 gelas bir dalam waktu 3 jam.

Kejadian unik ini terjadi di Playa de Palma, sebuah kawasan yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang gemerlap dan sering dikritik sebagai kota wisata mabuk di Spanyol.

Sekelompok turis Jerman tersebut awalnya tidak saling mengenal. Mereka berkoordinasi melalui WhatsApp dan berkumpul di tempat minum populer Playa de Palma, dengan tujuan khusus yang telah mereka sepakati.

Pada Juli lalu, sekelompok turis Jerman lainnya berhasil mengkonsumsi 1.111 gelas bir dalam 3 jam.

Telusuri berita women lainnya
