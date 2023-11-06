5 Fakta Menarik Taman Nasional Meru Betiri, Surga Petualangan di Kampung Kelahiran Istri Mahfud MD

JEMBER, Jawa Timur yang merupakan kota kelahiran Zaizatun Nihayati, istri cawapres Mahfud MD, punya segudang tempat wisata yang menarik. Salah satu paling hits adalah Taman Nasional Meru Betiri yang berada di wilayah Jember dan Banyuwangi.

Sejak Mahfud MD resmi menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Jember tentu turut jadi sorotan publik karena ini adalah daerah asal Zaizatun Nihayati. Sejurus kemudian wisata di Jember juga banyak dicari orang.

Sosok Mahfud MD yang terkenal tegas dalam penegakan hukum disegani banyak orang. Dari semua keputusan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu, selalu ada sosok dari istrinya yang mendampinginya dalam setiap tindakan dan langkah yang diambil.

Jawa Timur memiliki beberapa taman nasional yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Salah Taman Nasional Meru Betiri yang terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember di Jawa Timur memiliki daya tarik sendiri dalam hal pariwisata alam. Selain terkenal dengan pantainya, daerah ini juga terkenal dengan hasil perkebunan.

Taman Nasional Meru Betiri memikat dengan kelestarian hutan dan pantainya. Tempat ini menjadi destinasi yang ideal bagi pecinta petualangan alam. Di sini, Wisatawan dapat menemukan banyak flora dan fauna yang dilindungi.

Berikut Fakta Menarik dari Taman Nasional Meru Betiri :

1. Memilik Banyak Spot Wisata

Meru Betiri terletak di bagian selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan pantai, sehingga kamu akan menemukan banyak pantai yang dapat dieksplorasi di wilayah ini. Selain pantai, tempat ini juga menawarkan pengalaman berwisata alam, termasuk menjelajahi hutan belantara.

2. Habitat Terakhir Harimau Jawa

Taman Nasional Meru Betiri adalah tempat terakhir yang menjadi rumah bagi harimau loreng Jawa (Panthera tigris sondaica). Harimau loreng Jawa termasuk dalam daftar satwa yang mendapatkan perlindungan khusus karena populasinya hampir punah.

3. Terletak di 2 Kabupaten

Taman Nasional yang berada di Provinsi Jawaw Timur ini masuk kedalam 2 wilayah kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember di sebelah barat dan Kabupaten Banyumas di sebelah timur.