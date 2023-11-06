Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Akui Sulit Capai 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan di 2023, tapi Optimis Tembus 1 Miliar

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:10 WIB
Kemenparekraf Akui Sulit Capai 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan di 2023, tapi Optimis Tembus 1 Miliar
Vinsensius Jamadu. (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengakui kesulitan mencapai target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara atau wisnu hingga akhir 2023 yang tersisa kurang dari dua bulan lagi, tapi optimis bisa mewujudkan 1 miliar perjalanan turis domestik tahun ini.

“Target untuk mencapai 1,2 miliar dan 1,4 miliar itu memang sangat berat. Tetapi Kemenparekraf optimis bahwa kita akan capai dulu 1 miliar. Karena target ini tahun depan pun akan sama,” kata Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Kemenparekraf mencatat bahwa dari Januari hingga September 2023, baru tercapai 626,9 juta pergerakan wisnu.

