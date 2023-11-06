Horor! Sopir Taksi Angkut Penumpang Wanita, Ternyata Hantu

SEBUAH video horor yang membuat bulu kuduk merinding beredar di media sosial. Pasalnya seorang sopir taksi di Jepang mengangkut penumpang wanita yang diketahui merupakan sosok hantu.

Awalnya dalam video yang diunggah @indofactori di Instagram sopir taksi tersebut memberhentikan kendaraannya untuk menunggu penumpangnya naik.

Lampu kabin dalam mobil pun menyala menunggu sang penumpang naik, kemudian mati kembali seiring mobil yang mulai melaju.

Samar lampu dari luar membuat suasana dalam mobil sedikit terang. Dan saat itu terlihat beberapa kali penumpang wanita yang diduga hantu tersebut hilang dan kemudian muncul lagi dalam beberapa detik.