HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Keluarga Bule Ngamuk di Bandara, Putrinya Ogah Pulang ke Negaranya karena Betah di Bali

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:19 WIB
Viral! Keluarga Bule Ngamuk di Bandara, Putrinya Ogah Pulang ke Negaranya karena Betah di Bali
Sepasang pasutri marah-marah ke putrinya di Bandara Ngurah Rai Bali, karena sang anak tak mau pulang ke negaranya. (Foto: Ist)
A
A
A

SEPASANG suami-istri bule yang marah-marah ke putrinya di Bandara Ngurah Rai, Bali viral di media sosial. Pertengkaran tersebut diduga karena sang anak enggan diajak pulang ke negaranya oleh kedua orangtuanya.

Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @lowslow.indonesia, terlihat kedua orangtua bule tersebut untuk naik ke pesawat, namun anak mereka nampaknya tertinggal cukup jauh di belakang.

Mengetahui hal tersebut, kedua orang tua bule itu marah dan sempat berbicara dengan intonasi yang tinggi kepada anaknya. Karena belum juga mau diajak pulang, sang ayah kemudian membanting ranselnya dan naik tangga bandara untuk menghampiri anaknya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
