HOME WOMEN TRAVEL

Unik! Cuma di Indonesia, Balap Sepeda Downhill sampai Masuk ke Rumah-Rumah Warga

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |14:21 WIB
Unik! Cuma di Indonesia, Balap Sepeda Downhill sampai Masuk ke Rumah-Rumah Warga
Peserta Urban Downhill Java Seriues 2023 masuk rumah warga. (Foto: X @TMIHARINI)
A
A
A

DOWNHILL merupakan olahraga balap sepeda gunung atau mountain bike yang biasanya berlangsung di pegunungan dan hutan dengan medan terjal, curam, dan sangat menantang. Tapi, uniknya kejuaraan Downhill di Indonesia berlangsung di tengah permukiman dan pembalap sepeda sampai masuk rumah warga dan naik turun tangga.

Urban Downhill Java Series 2023 yang digelar di Desa Wisata Kungkuk, Kota Batu, Jawa Timur, pada Minggu 5 November kemarin, diikuti pembalap sepeda gunung dari berbagai negara.

Pada kompetisi balap sepeda ini, para pembalap tidak hanya ditawarkan tantangan jalanan menurun dan berkelok, tetapi juga harus masuk ke kamar, dapur, gang sempit pemukiman warga, bahkan naik turun tangga.

 BACA JUGA:

"Pembalap sepeda dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti kejuaraan Urban Downhill Java Series 2023 di desa Wisata Kungkuk, Batu, Jawa Timur," tulis keterangan video dikutip dari akun X @TMIHARINI, Senin (6/11/2023).

Dalam potongan video berdurasi 1 menit 34 detik ini, terlihat seorang pembalap bernama Theo Abel Pramono mulai memasuki rumah pertama dengan sangat lincah mengendalikan sepedanya, melalui pintu sempit dan dilanjutkan pada sebuah gang dan keluar di sebuah pekarangan rumah warga. pembalap asal salatiga ini tidak hanya piawai menaklukkan gang-gang sempit, namun juga cukup cepat.

Halaman:
1 2
      
