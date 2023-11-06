Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kawasan Nusa Dua Bali Jadi Pilihan Tepat untuk Holiday Villa Impian

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:28 WIB
Kawasan Nusa Dua Bali Jadi Pilihan Tepat untuk Holiday Villa Impian
Villa di Maine Residence, Nusa Dua, Bali. (Foto: MNC Land)
A
A
A

UNTUK sebagian orang memenuhi gaya hidup ada banyak cara. Ada yang gemar mengoleksi perhiasan, berbelanja tas branded dari brand ternama dunia, mengoleksi supercar di garasi rumah, hingga membeli villa di Bali sebagai holiday villa sekaligus tempat untuk pergi berlibur.

Meski keempatnya memiliki kebutuhan dan daya tarik masing-masing, tentu memiliki villa di Bali bisa jadi solusi tepat untuk tempat menginap saat berlibur ke Bali. Terlebih Bali sangat dikenal dunia sebagai destinasi favorit wisata favorit yang memiliki banyak daya tarik, tak terkecuali daya tarik untuk menjadikan Bali sebagai rumah kedua.

Bila Anda berencana untuk membeli villa di Bali, maka wajib perhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan agar tidak salah memilih rumah kedua di Pulau Dewata. Berikut ini kami merangkumnya untuk Anda 3 faktor memilih villa di Bali sebagai rumah kedua sekaligus holiday villa.

 BACA JUGA:

1. Wilayah Nusa Dua Pilihan Favorit

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/406/3002131/mnc-land-gelar-nobar-timnas-u-23-catat-lokasinya-2YBPu7mlzd.jpg
MNC Land Gelar Nobar Timnas U-23, Catat Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/406/3001954/paket-meeting-lido-lake-resort-fasilitas-lengkap-yang-ramah-budget-0MIir9fjdW.jpg
Paket Meeting Lido Lake Resort: Fasilitas Lengkap yang Ramah Budget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/406/2999869/one-east-residences-tawarkan-promo-anniversary-apa-saja-ya-tulTOKnfUP.JPG
One East Residences Tawarkan Promo Anniversary, Apa Saja Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997607/rayakan-hari-kartini-the-westin-resort-nusa-dua-gelar-celebrate-women-zrrnPFdgzE.JPG
Rayakan Hari Kartini, The Westin Resort Nusa Dua Gelar Celebrate Women
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/406/2984692/lido-lake-resort-ramadhan-festive-staycation-nya-spesial-naik-wahana-diskon-50-persen-2erM2BmLCS.JPG
Lido Lake Resort Ramadhan Festive: Staycationnya Spesial, Naik Wahana Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/406/2984628/bukber-di-next-hotel-bisa-dapat-doorprize-voucher-menginap-uBDf0fJupW.jpg
Bukber di Next Hotel, Bisa Dapat Doorprize Voucher Menginap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement