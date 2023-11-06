Uniknya Iris Faqqua, Bunga Cantik dari Palestina yang Bisa Mekar saat Batangnya Mati

BILA Indonesia punya beberapa bunga nasional yang di antaranya adalah Rafflesia Arnoldii, maka Palestina juga memiliki bunga nasional yang sangat unik. Bunga nasional Palestina itu bahkan bisa menggambarkan perjalanan hidup masyarakat Palestina seperti saat ini.

Nama bunganya adalah Iris Faqqua. Diberi nama Iris Faqqua karena bunga tersebut bermekaran di wilayah pegunungan Faqqua hingga dataran tinggi di Tepi Barat, Palestina.

Bunga ini sangat istimewa bagi masyarakat Palestina. Saat bermekaran bunga-bunga tersebut akan membuat seluruh dataran tinggi di wilayah Faqqua hingga Tepi Barat terlihat keunguan.

Menariknya lagi, bunga tersebut bisa terus mekar sekalipun batangnya mati. Setidaknya sangat mirip dengan perjalanan masyarakat Palestina yang semangatnya selalu berkobar meski terus-menerus ditindas oleh zionist Israel.

Sejatinya, bunga itu pertama kali ditemukan oleh ahli botani, Hayne pada 1872. Hanya saja secara ilmiah orang pertama yang mempublikasikannya adalah ahli botani Inggris, John Gilbert Baker pada 1876.

Saat itu dia menamakan bunga dari genus Iris itu dengan nama desa dimana bunga itu pertama kali ditemukan, Faqqua. Hanya saja ada sebagian orang masih mengenalnya sebagai Iris Hayne agar tidak melupakan jasa orang pertama yang menemukan Iris Faqqua.

Bunga Iris Faqqua (Foto: news.cn)

Sejak ditemukan, Iris Faqqua memang sama dengan bunga-bunga Iris yang ditemukan di berbagai negara di dunia. Warnanya yang ungu serta sifat khas yang tetap mekar ketika batangnya mati membuat Iris Faqqua begitu memesona.

Keindahan bunga Iris Faqqua bahkan menular ke budaya Palestina lainnya. Beberapa seniman dan musisi bahkan kerap menjadikan Iris Faqqua sebagai sumber inspirasi.

Hanya saja konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel seakan mengubah perjalanan hidup bunga tersebut. Melansir This Week in Palestine, Senin (6/11/2023), keberadaan Iris Faqqua sangat terdampak oleh situasi politik dan keamanan yang terjadi di Palestina itu sendiri.

Pasalnya sejak 1967 pemerintah Israel melakukan berbagai kebijakan yang berupaya menjauhkan masyarakat Palestina dengan jati diri mereka. Termasuk kekayaan flora yang sangat istimewa seperti Iris Faqqua.

"Sejak tahun 1967, otoritas pendudukan Israel bertujuan untuk memisahkan masyarakat Palestina dari alam sekitarnya dan bertindak seolah pelindung lingkungan," tulis This Week in Palestine.