Viral Hantu Bali Rangda Muncul di Jalanan Jepang, Begini Reaksi Warga Negeri Sakura

SEBUAH video mendadak viral di media sosial memperlihatkan seorang WNI berpenampilan menyerupai makhluk mitologi Bali, Rangda dalam sebuah acara kostum di Jepang.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @folkshitt, Minggu, 5 November 2023 itu nampak Rangda berjalan menghampiri dan mengagetkan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Ada yang sampai terkejut hingga berteriak, dan adapun yang hanya menatap kelakukan jahil Rangda satu ini.

Punya cerita menyeramkan di daerah asalnya, Rangda di Jepang justru menimbulkan gelak tawa tak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Pasalnya, Rangda menampilkan aksi pecicilan yang jauh dari kesan seram tadi.

Mengenakan kostum yang unik, orang di balik kostum Rangda ini pun dihampiri oleh dua gadis cantik untuk berfoto bersama.

(Foto: IG/@folkshitt)

Video tersebut tak pelak dibanjiri ribuan komentar warganet.

"Kasihan, hantu di sana jadi insecure," tulis pemilik akun @catatan****

"Tuh orang Jepang udah takut aja, gk kebayang klu ad yg pake kostum ondel-ondel," ujar @scvmfv****

"Bali lebih terkenal dibanding Indo," sebut @serikatbar****

"Kalo kek gini gak termasuk pelecehan tradisi? Takutnya kayak yg di Jawa langsung pada koar2 katanya pelecehan tradisi," timpal @ramon_g****