HOME WOMEN FOOD

Resep Dumpling Ayam Lezat, Cocok untuk Jadi Menu Keluarga

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |23:00 WIB
Resep Dumpling Ayam Lezat, Cocok untuk Jadi Menu Keluarga
Resep dumpling ayam. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DUMPLING merupakan salah satu jenis dimsum, yang cukup banyak digemari masyarakat Indonesia. Biasanya makanan khas Tiongkok ini memiliki isian berupa daging atau sayuran. Rasanya yang lezat cocok untuk menu sarapan Anda.

Anda bisa mencoba membuat dumpling ala rumahan dengan menggunakan daging ayam. Seperti dikutip akun Facebook Resep Istimewa, Senin (6/11/2023) berikut ini bahan-bahan dan cara membuat dumpling ayam:

Resep Dumpling Ayam ala Rumahan

Bahan-bahan:

360 gram daging paha ayam tanpa tulang blender kasar

100 gram udang yang sudah dikupas potong kecil-kecil

350 gram sayur kubis/kol potong kecil-kecil

2 batang daun bawang potong kecil-kecil

1 tangkai seledri jika suka

600 - 700 gram kulit gyoza/dumpling kemasan

Dumpling ayam

Bumbu-bumbu:

15 gram jahe cincang halus atau diparut

1 sendok teh lada bubuk

1-2 sendok teh kecap asin

1/2 sendok teh garam halus

1/2 sendok teh kaldu ayam

1/2 sendok teh gula pasir

2 sendok teh minyak wijen

1 sendok teh tepung kanji

1 sendok makan bawang merah goreng

