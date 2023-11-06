Resep Bihun Goreng Praktis, Bisa untuk Bekal Juga Loh

BIHUN goreng praktis disajikan buat kamu yang punya waktu terbatas. Menu ini pun bisa mengenyangkan karena isiannya terdiri dari sayuran, udang, dan lainnya.

Tak butuh waktu lama, hanya 30 menit maka olahan bihun ini sudah siap disajikan saat sarapan. Selain itu, bihun goreng juga sangat cocok dibawa untuk bekal ke kantor atau sekolah loh.

Mengutip Cookpad @susan_mellyani, Selasa (7/11/2023), berikut resep bihun goreng.

Bahan-Bahan:

1 bungkus bihun jagung, rendam air panas

1 ikat sawi hijau, potong-potong

5 lembar kol, iris kasar (bisa diganti wortel)

1 tangkai daun bawang, iris