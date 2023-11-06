Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Serius Geluti Dunia Kuliner, Yosua Andrew Junior Materchef Indonesia Rela Pindah ke New York

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:30 WIB
Serius Geluti Dunia Kuliner, Yosua Andrew Junior Materchef Indonesia Rela Pindah ke New York
Yosua Andrew Tan, (Foto: Instagram @Indonesiapatisserie_school)
A
A
A

USAI berkompetisi di ajang memasak populer, Junior MasterChef Indonesia hingga sukses masuk ke babak Top 4 di usianya yang baru 12 tahun, cerita kuliner dari Yosua Andrew Tan ternyata tak berhenti sampai situ.

Serius mendalami ilmu kuliner dan ingin menjadi chef professional, Yosua kini diketahui tengah mengejar impian besar di dunia kuliner dengan pindah ke New York, Amerika Serikat.

Yosua mengungkap, pindah dan kerja sebagai chef di salah satu restoran berlokasi di New York, Amerika Serikat jadi salah satu cara dirinya untuk mengeksplor dunia industry kuliner lebih dalam lagi.

Pemuda satu ini terdorong untuk menjelajahi langsung bagaimana industry kuliner di New York berjalan, karena ia menyadari bahwa di sini ia bisa mengeksplorasi beragam makanan dari berbagai negara yang mungkin belum pernah ia temui di Indonesia.

“Aku mau mengexplore culture di New York, karena culinary scene in New York benar-benar dipenuhi budaya kuliner di Indonesia tidak ada” ujar Yosua saat diwawancara Okezone melalui sambungan telepon baru-baru ini.

