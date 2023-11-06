Minum Kopi sebelum Olahraga Bisa Cepat Bakar Lemak, Benarkah?

MINUM kopi sebelum olahraga bisa cepat bakar lemak? Masih banyak yang mempertanyakan hal ini.

Dilansir Express, Senin (6/11/2023), Dr Michael Mosley dari Inggris mengatakan bahwa minum kopi tidak hanya terbukti menyehatkan mental, juga kinerja kita.

"Minum kopi tidak hanya menyehatkan mental kita tetapi juga terbukti meningkatkan kinerja kita dalam berbagai cara lainnya," ujarnya.

Meskipun minuman hitam lebih dikenal karena efek stimulasinya, minuman ini juga dapat meningkatkan jumlah lemak yang Anda bakar selama sesi latihan.