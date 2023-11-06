Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 OOTD Formal, Feminin dan Elegan ala Laura Basuki hingga Nagita Slavina

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:01 WIB
4 OOTD Formal, Feminin dan Elegan ala Laura Basuki hingga Nagita Slavina
Beby Tsabina. (Foto: Instagram)
A
A
A

TAMPIL elegan memang diperlukan agar kita tampil lebih memukau dan tentu saja menambah kepercayaan diri seseorang. Pemilihan fashion item yang tepat pun menjadi kunci dari penampilan tersebut, bukan hanya pakaian tapi juga sepatu yang dikenakan.

Nah, berikut berbagai inspirasi fashion selebritas tanah air ketika mereka menghadiri ragam acara formal. Nah, berikut padupadanan fashion para artis untuk acara formal yang bisa jadi inspirasi.

Beby Tsabina

Beby Tsabina

Penampilan cantik Beby Tsabina di Venice International Film Festival 2023 baru-baru ini memang mencuri perhatian. Dia tampil all-out, dengan corset tulle gown. Beby menggabungkan dengan Skyhigh 145 Platform Sandal in Platino Liquid Metallic dari Stuart Weitzman yang memamerkan kaki jenjang dalam balutan gaun yang panjang.

Laura Basuki

Laura Basuki

Meskipun terlihat simple, tapi outfit yang digunakan Laura Basuki ini memang elegant. Item bernuansa nude ini menjadi pilihan Laura Basuki ketika menghadiri Pengumuman Nominasi FFI 2023.

Laura memilih memakai kemeja tunik tule transparan soft orange, sementara untuk bawahannya dia memakai striped straight leg pants berwarna senada dan crop top rajut. Laura pun memilih high heels warna nude. Stiletto ini pun memberi kesan feminin nan versatile.

