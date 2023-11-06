Tips agar Perhiasan Emas Tetap Terawat dengan Baik, Jangan Dibawa Mandi

POPULARITAS perak mungkin telah melampaui emas dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada keraguan bahwa emas adalah logam perhiasan abadi yang tidak akan pernah ketinggalan zaman.

Seringkali dianggap sebagai investasi berharga dan memiliki nilai sentimental yang tinggi, penting untuk menjaga perhiasan emas Anda tetap bersinar dan terawat dengan baik. Pemakaian perhiasan emas sehari-harinya dapat mempengaruhi kadar emas pada perhiasan ini, untuk menjaganya tetap terawat perhatikan beberapa hal-hal ini.

Jika dirawat dengan benar, perhiasan emas akan bertahan bertahun-tahun. Berikut beberapa hal yang perlu diingat secara rutin saat mengenakan perhiasan emas.

1. Emas adalah logam lunak

Meskipun emas memiliki kilaunya sendiri, emas termasuk jenis logam lunak. Hal ini membuat rentan terhadap bantingan, goresan, dan penyok. Berhati-hatilah dengan cincin, jam tangan, dan gelang emas Anda saat memakainya dan lepaskan saat melakukan olahraga atau aktivitas yang berpotensi merusak.

2. Jauhkan Terkontaminasi Klorin