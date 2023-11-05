Viral Curhatan Istri, Ditinggal Suami karena Hamil

BARU-BARU ini beredar video curhan hati seorang istri malang yang kesal dengan kelakuan suaminya. Dalam video tersebut, sang perempuan bercerita bahwa suaminya tidak suka jika dia memiliki anak.

Sang istri memang sebelumnya sempat mengalami keguguran di penghujung tahun 2022. Tapi pada Maret silam mereka pun akhirnya diberikan momongan lagi. Namun, bukannya senang sang suami malah terlihat kesal dengan berita tersebut.

Pasalnya, ketika sang istri memberikan kabar bahwa dirinya hamil dan menunjukkan bukti test pack, ekspresi sang suami justru tampak datar dan tidak menunjukkan raut wajah bahagia sedikitpun.

“Sampai aku suruh sujud syukur, supaya bisa lebih bersyukur dari hal-hal kecil,” Imbuhnya.

Bahkan, tidak butuh waktu lama, sang suami justru malah nekat menceraikannya. Ia juga langsung pergi dan menghilang meninggalkan sang istri yang sudah berbadan dua itu.

“Malah ceraikan aku, barusan isya, dan pergi gatau kemana. Percuma ngungkapin rasa sakit. Emang nggak ada otak. Malah ikut marah ketika istri hamil yang hormonya naik turun. Ketika pengen dimanja, dipehartiin, diperjuangin, dikejar,” ungkap sang istri.

Mengetahui hal tersebut, sang istri lantas meluapkan rasa sakitnya melalui postingan yang belakangan viral tersebut. Ia juga turut mendoakan agar sang suami diberikan balasan setimpal.

“Aku bersumpah atas rasa sakit aku dan calon anakku. Kalau sampai ada apa-apa sama janinku, kalian yang akan merasakan sakit seumur hidup. Setetes air mata yang keluar, berkurang kebahagiaan dan rizki yang kalian miliki,” tuturnya.