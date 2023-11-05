Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Curhatan Istri, Ditinggal Suami karena Hamil

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |08:07 WIB
Viral Curhatan Istri, Ditinggal Suami karena Hamil
Viral Istri Ditinggal Suami karena Hamil. (Foto: Instagram)
A
A
A

BARU-BARU ini beredar video curhan hati seorang istri malang yang kesal dengan kelakuan suaminya. Dalam video tersebut, sang perempuan bercerita bahwa suaminya tidak suka jika dia memiliki anak.

Sang istri memang sebelumnya sempat mengalami keguguran di penghujung tahun 2022. Tapi pada Maret silam mereka pun akhirnya diberikan momongan lagi. Namun, bukannya senang sang suami malah terlihat kesal dengan berita tersebut.

Pasalnya, ketika sang istri memberikan kabar bahwa dirinya hamil dan menunjukkan bukti test pack, ekspresi sang suami justru tampak datar dan tidak menunjukkan raut wajah bahagia sedikitpun.

Viral

“Sampai aku suruh sujud syukur, supaya bisa lebih bersyukur dari hal-hal kecil,” Imbuhnya.

Bahkan, tidak butuh waktu lama, sang suami justru malah nekat menceraikannya. Ia juga langsung pergi dan menghilang meninggalkan sang istri yang sudah berbadan dua itu.

“Malah ceraikan aku, barusan isya, dan pergi gatau kemana. Percuma ngungkapin rasa sakit. Emang nggak ada otak. Malah ikut marah ketika istri hamil yang hormonya naik turun. Ketika pengen dimanja, dipehartiin, diperjuangin, dikejar,” ungkap sang istri.

Mengetahui hal tersebut, sang istri lantas meluapkan rasa sakitnya melalui postingan yang belakangan viral tersebut. Ia juga turut mendoakan agar sang suami diberikan balasan setimpal.

“Aku bersumpah atas rasa sakit aku dan calon anakku. Kalau sampai ada apa-apa sama janinku, kalian yang akan merasakan sakit seumur hidup. Setetes air mata yang keluar, berkurang kebahagiaan dan rizki yang kalian miliki,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement