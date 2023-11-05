Masakan Kurang Matang, Nata Harus Akhiri Perjalanan di Galeri MasterChef Indonesia Season 11

Empat dari enam peserta MasterChef Indonesia Season 11 harus masuk ke dalam babak pressure test. Kali ini, keempat peserta harus melakukan tantangan Surf and Turf, menggabungkan hewan laut dengan hewan daratan.

Sayangnya, Nata tidak melaksanakan tantangan ini dengan baik sehingga dirinya harus tereleminasi. Hal ini membuat dirinya tidak bisa melanjutkan perjuangannya di galeri MasterChef Indonesia season 11.

Mengutip dari RCTI+, pada babak pressure test ini, Nata terlihat menghidangkan Duck with Hong Kong Sauce, Parsnip Puree, and Potato Chips. Hidangan ini memiliki tampilan yang lebih baik. Namun tetap masih ada kekurangan.

BACA JUGA:

"Presentation selain piring kamu yang salah, permainan warnanya saya suka," kata Chef Renatta.

"Bebeknya more seasoning, fatnya bisa render sedikit lagi, this is ok, tapi bisa sedikit lagi (dimasak) supaya bisa lebih perfect," ucap Chef Juna.

Sementara menurut Chef Arnold, hidangan ini tidak imbang antara hewan darat dan lautnya.

"Your this ini benar-benar scallopnya ini enggak ke hilight. surf and turf, harusnya something dari daratan dan ada gurih aroma umami dari lautan, ini yang sedikit kurang," tutur Chef Arnold.

Sayangnya, kesalahan-kesalahan tersebut membuat Nata mendapat penilaian paling buruk pada pressure test ini. Hingga akhirnya dengan berat hati dirinya melangkah meninggalkan galeri MasterChef Indonesia season 11.

BACA JUGA:

"Bebek kamu warnanya memang cantik, tapi sangat kurang matangnya. Itu kurang matangnya kalau saya terima itu di sebuah restoran, saya pasti akan balikin," kata Chef Renatta.