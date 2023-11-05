Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Masakan Kurang Matang, Nata Harus Akhiri Perjalanan di Galeri MasterChef Indonesia Season 11

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:51 WIB
Masakan Kurang Matang, Nata Harus Akhiri Perjalanan di Galeri MasterChef Indonesia Season 11
Nata di Masterchef Indonesia. (Foto: Ist)
A
A
A

Empat dari enam peserta MasterChef Indonesia Season 11 harus masuk ke dalam babak pressure test. Kali ini, keempat peserta harus melakukan tantangan Surf and Turf, menggabungkan hewan laut dengan hewan daratan.

Sayangnya, Nata tidak melaksanakan tantangan ini dengan baik sehingga dirinya harus tereleminasi. Hal ini membuat dirinya tidak bisa melanjutkan perjuangannya di galeri MasterChef Indonesia season 11.

 Masterchef Indonesia

Mengutip dari RCTI+, pada babak pressure test ini, Nata terlihat menghidangkan Duck with Hong Kong Sauce, Parsnip Puree, and Potato Chips. Hidangan ini memiliki tampilan yang lebih baik. Namun tetap masih ada kekurangan.

 BACA JUGA:

"Presentation selain piring kamu yang salah, permainan warnanya saya suka," kata Chef Renatta.

"Bebeknya more seasoning, fatnya bisa render sedikit lagi, this is ok, tapi bisa sedikit lagi (dimasak) supaya bisa lebih perfect," ucap Chef Juna.

Sementara menurut Chef Arnold, hidangan ini tidak imbang antara hewan darat dan lautnya.

"Your this ini benar-benar scallopnya ini enggak ke hilight. surf and turf, harusnya something dari daratan dan ada gurih aroma umami dari lautan, ini yang sedikit kurang," tutur Chef Arnold.

Sayangnya, kesalahan-kesalahan tersebut membuat Nata mendapat penilaian paling buruk pada pressure test ini. Hingga akhirnya dengan berat hati dirinya melangkah meninggalkan galeri MasterChef Indonesia season 11.

 BACA JUGA:

"Bebek kamu warnanya memang cantik, tapi sangat kurang matangnya. Itu kurang matangnya kalau saya terima itu di sebuah restoran, saya pasti akan balikin," kata Chef Renatta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175416//rempah_bakar-7kAb_large.JPG
Jerry–Pemenang Master Chef Indonesia, Buka Cabang Baru Restoran Rempah Bakar di Tangerang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/298/3161856//herspective-nJfw_large.jpg
Ikut MasterChef Jadi Titik Balik Hidup hingga Punya Resto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152697//siap_bersaing_di_galeri_masterchef_indonesia_ikuti_audisinya_sekarang-EvAS_large.jpg
Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780//viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981//so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement