Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usung Tema Fairy, Begini Penampakan Ultah Ashanty

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:38 WIB
Usung Tema Fairy, Begini Penampakan Ultah Ashanty
Ultah Ashanty. (Foto: Ist)
A
A
A

Perayaan ulang tahun Ashanty ke-40 tahun telah digelar di Hotel Sheraton, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2023) Pukul 19.00 WIB. Acara ultah ini, Ashanty mengusung tema Fairy (kupu-kupu).

Meski menggelar acara ultah mewah, Ashanty mengatakan biaya dikeluarkan untuk mewujudkan acara mewah itu semata-mata dari dirinya sendiri.

 Ashanty

"Dari tabungan sendiri, selfreward, kenapa tema metamorfosa, sampe di meja dan mengambil sedikit entar,"ungkap Ashanty dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2023).

 BACA JUGA:

"Di table ada kupu-kupu madu, harusnya aku nyanyi lagunya tapi belum sampe rekaman. Judulnya metamorfosa, jalan hidup aku kamu nggak ngerti, masa kecil aku, sampe aku gede banyak banget cobaan,"sambungnya.

Walaupun sukses mewujudkan acara ultah mewah, Ashanty mengaku kalau suaminya, Anang Hermansyah sebenarnya mengingatkannya untuk berpikir panjang.

Namun begitu, Ashanty mengatakan kalau acara ultah mewah itu memang telah disiapkan sejak bulan Februari 2023 lalu. Sehingga ia memilih untuk mewujudkan salah satu keinginannya tersebut.

 BACA JUGA:

"Mas Anang nggak soalnya dia lagi sibuk, Mas Anang tuh di usia dia yang sekarang visi misinya udah nggak yang kayak aku bikin acara kayak gini dia udah kayak 'yang, nggak sayang bikin acara?' dari mulai Februari dia udah ngomong gitu,"ucap Ashanty.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181562//ashanty-D6T0_large.jpg
Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu dan Anak Sambung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181476//aurel_dan_ashanty-y5zw_large.jpg
Pesan Manis Aurel untuk Ashanty di Ultah ke-42: Bunda yang Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179571//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-ImZd_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Ditahan Buntut Kasus Penggelapan Dana Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179165//dahsyatnya_weekend-OoR6_large.jpg
Ada Ashanty dan Arsy Hermansyah di Dahsyatnya Weekend Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177125//eks_karyawan_ashanty_jadi_tersangka_penggelapan-J3dP_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176158//ashanty-FGS2_large.jpg
Ashanty Kapok Titipkan Uang ke Karyawan: Sekarang Mas Anang yang Urus 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement