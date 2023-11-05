Usung Tema Fairy, Begini Penampakan Ultah Ashanty

Perayaan ulang tahun Ashanty ke-40 tahun telah digelar di Hotel Sheraton, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2023) Pukul 19.00 WIB. Acara ultah ini, Ashanty mengusung tema Fairy (kupu-kupu).

Meski menggelar acara ultah mewah, Ashanty mengatakan biaya dikeluarkan untuk mewujudkan acara mewah itu semata-mata dari dirinya sendiri.

"Dari tabungan sendiri, selfreward, kenapa tema metamorfosa, sampe di meja dan mengambil sedikit entar,"ungkap Ashanty dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2023).

BACA JUGA:

"Di table ada kupu-kupu madu, harusnya aku nyanyi lagunya tapi belum sampe rekaman. Judulnya metamorfosa, jalan hidup aku kamu nggak ngerti, masa kecil aku, sampe aku gede banyak banget cobaan,"sambungnya.

Walaupun sukses mewujudkan acara ultah mewah, Ashanty mengaku kalau suaminya, Anang Hermansyah sebenarnya mengingatkannya untuk berpikir panjang.

Namun begitu, Ashanty mengatakan kalau acara ultah mewah itu memang telah disiapkan sejak bulan Februari 2023 lalu. Sehingga ia memilih untuk mewujudkan salah satu keinginannya tersebut.

BACA JUGA:

"Mas Anang nggak soalnya dia lagi sibuk, Mas Anang tuh di usia dia yang sekarang visi misinya udah nggak yang kayak aku bikin acara kayak gini dia udah kayak 'yang, nggak sayang bikin acara?' dari mulai Februari dia udah ngomong gitu,"ucap Ashanty.