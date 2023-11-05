Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Masuk Pressure Test MasterChef Indonesia, Hiasan Makanan Belinda Dibuang Chef Arnold

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:01 WIB
Masuk Pressure Test MasterChef Indonesia, Hiasan Makanan Belinda Dibuang Chef Arnold
Masterchef Indonesia (Foto: ist)
Masuk pressure test di kompetisi memasak MasterChef Indonesia season 11 sangatlah menegangkan. Namun ketegangan menjadi berkali-kali lipat untuk Belinda karena sesuatu di piringnya tiba-tiba saja dibuang oleh chef Arnold.

Pada pressure test top 6, Belinda terlihat membuat hidangan Pan-seared Chicken Roulade and Grilled Garlic Butter Oyster with Corn Puree and Baby Potatoes. Saat menyajikan hidangan tersebut kepada juri, menurut Chef Arnold ada sesuatu yang mengganggu tampilan dari hidangan milik Belinda. Sehingga dirinya memilih untuk membuang salah satu bahan makanan di piring tersebut.

 Masterchef Indonesia

"Pertama kalinya sesuatu di piringku dibuang sama Chef Arnold dan itu top 6. Jujur aku lumayan takut sekarang, tapi aku berharap condiment yang lain masih bisa nyelamatin aku," kata Belinda, dikutip dari RCTI+, Minggu (5/11/2023).

"Secara presentasi ancur, piringnya pucat kaya gitu lagi," ucap chef Arnold.

Juri yang lain pun setuju dengan yang dikatakan oleh Chef Arnold. Penampilan hidangan milik Belinda sangat buruk karena terlihat pucat.

Walaupun demikian, Oyster yang dihidangkan oleh belinda memiliki cita rasa yang lezat. Sehingga berhasil mendapat sedikit pujian dari Chef Juna.

