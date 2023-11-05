Kiki MasterChef Indonesia Menang Challenge Bikin Sajian Perpaduan Bahan Khas Prancis dan Nusantara

Top 6 MasterChef Indonesia Season 11 akhirnya telah bersaing sengit untuk memenangkan challenge nan menantang. Namun, para juri memilih Kiki sebagai pemenang challenge kali ini.

Kiki sukses memenangkan tantangan membuat sajian dengan bahan-bahan khas Prancis yang dipadukan dengan cita rasa Nusantara sebanyak 4 porsi dalam waktu 75 menit.

Pasalnya, berbeda dari 5 peserta lainnya, Kiki tampak menyajikan hidangan spesial lengkap dengan appetizer alias hidangan pembuka.

Hidangan tersebut ia namakan Gohu Canapes (Appetizer), Salmon Confit, Mussel Moules And Bechamel Tuturuga, yang disajikan bersama kemangi dan minyak pandan.

Untuk hidangan pembuka, Kiki memadukan roti dengan keju Chevre khas Prancis yang dipadukan dengan topping tuna kacang pecan, buah gandaria, serta delima.

Sedangkan untuk main course ia tampak membuat salmon confit yang dipadukan dengan kerang hijau serta tambahan bechamel tuturuga.

“Ini enak, cuma mungkin harus lebih berminyak. Jadi tidak pecah saat dimakan. Tapi saya pikir ini sudah garing dan enak. Bechamelnya enak,” ujar Chef Arnold.

“Saya sangat suka dengan perpaduan antara salmon dan sausnya. Karena salmon mempunyai rasa yang kuat ketika matang. Tingkat kematangan ikannya juga bagus,” timpal Chef Renatta.

Tak hanya sukses mencuri perhatian Chef Juna, Chef, Renatta dan Chef Arnold, hidangan Kiki juga sukses mendapat pujian dari Duta Besar Prancis Untuk Indonesia, Timor Leste dan Asean, H.E Fabien Penone yang hadir hari itu.

“Saya juga suka perpaduan ikan dengan saus bechamel-nya. Menurut saya teksturnya juga bagus,” tutur Fabien.