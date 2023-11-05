Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nata MasterChef Indonesia Hampir Muntah Saat Mencoba Keju Roquefort, Auto Gagal Menang Challenge

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |18:44 WIB
Nata MasterChef Indonesia Hampir Muntah Saat Mencoba Keju Roquefort, Auto Gagal Menang Challenge
Masterchef Indonesia. (Foto: ist)
A
A
A

MasterChef Indonesia Season 11 akhirnya telah memasuki top 6. Kali ini, mereka kembali bersaing untuk memenangkan challenge yang kian menantang.

Di tantangan kali ini, top 6 harus membuat berbagai sajian dengan bahan-bahan khas Prancis yang dipadukan dengan cita rasa Nusantara sebanyak 4 porsi dalam waktu 75 menit.

Sebelum challenge dimulai, Kiki, Dhifa, Nata, Belinda, Nick dan Joe dibuat terkejut ketika Duta Besar Prancis Untuk Indonesia, Timor Leste dan Asean, H.E Fabien Penone hadir di galeri.

Masterchef Indonesia

Tidak itu saja, Fabien juga sempat memperkenalkan mereka beberapa jenis keju, yang menjadi salah satu bahan yang wajib ada di sejumlah kuliner khas Prancis. Keenam peserta juga mendapat kesempatan untuk mencoba beberapa jenis keju tersebut.

 BACA JUGA:

Menariknya, salah satu peserta yakni Nata justru hampir muntah saat mencoba salah satu jenis keju yang dihidangkan. Ia yang selama ini jarang makan keju awalnya mengaku penasaran dengan keju Roquefort yang dimakan Chef Juna.

Namun, saat mencobanya, ia justru tidak bisa menelan dan tampak ingin memuntahkannya. Karena itu, ia lantas menghindari menggunakan keju Roquefort untuk masakannya kali ini.

Karena ingin main aman, Nata lantas memilih keju Chevre dan Comte untuk memasak lamb rollade yang ia kreasikan dengan saus andaliman khas Sumatera.

 BACA JUGA:

Saat asyik memasak, Fabien dan Chef Juna lantas menghampiri meja Nata. Mereka tampak dibuat penasaran dengan jenis keju yang dipilih Nata untuk membuat kreasi masakannya.

“Apakah kamu kesulitan dalam pemilihan keju? Kenapa kamu memilih kedua keju itu?” tanya Fabien kepada Nata.

“Karena ini bisa kumakan. Yang ini aku suka. Terus aku mau cari yang teksturnya agak sedikit keras lagi. Dan itu juga karena dari kambing ya,” jawab Nata.

“Bukan keju Roquefort?” ledek Chef Juna kepada Nata.

“Nggak chef,” jawab Nata.

“Lain kali kamu harus mencoba keju roquefort juga,” imbuh Fabien, disusul gelak tawa ketiganya.

Halaman:
1 2
      
