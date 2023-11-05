Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Masyarakat Akui Terbantu dengan Bazar Sembako Murah dari Caleg Partai Perindo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:38 WIB
Masyarakat Akui Terbantu dengan Bazar Sembako Murah dari Caleg Partai Perindo
Sembako murah. (Foto: ist)
A
A
A

PARTAI Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terus berusaha mmebantu meringankan beban masyarakat.

Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024, Ganjar Pranowo itu menggelar bazar sembako murah. Kegiatan itu dilakukan oleh Ketua DPP Partai Perindo Jakarta Timur Berman Nainggolan selaku Caleg Perindo Provinsi Dapil 4 Jakarta.

 sembako

Kegiatan bazar sembako murah diutamakan bagi warga yang sudah memiliki KTA berasuransi Partai Perindo. Peserta yang mengikuti bazar sembako murah mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena sangat membantu di tengah harga bahan pokok yang melambung tinggi.

 BACA JUGA:

“Kegiatannya bagus, semoga terus berlanjut jangan hanya di musim kampanye saja. Jadi mudah-mudahan terus lanjut, kalau bisa sebulan sekali. Ini sangat membantu buat ibu-ibu yang beli sembako harganya mahal,” kata Nurihati, warga Cakung, Jakarta Timur.

“Beras saja sekarang sudah Rp12-13 ribu. Kalau ini kan Rp20 ribu sudah dapat beras dan minyak, sangat membantu sekali. Terima kasih untuk Partai Perindo dan Pak Berman,” sambungnya.

Bazar sembako murah digelar DPD Partai Perindo Jakarta Timur di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Minggu (5/11/2023). Nurihati pun berharap kegiatan semacam ini tetap berlangsung untuk meringankan beban masyarakat.

“Semoga sukses untuk Pak Berman dan Partai Perindo. Kalau bisa tetap eksis di masyarakat, membantu UMKM juga, membantu masyarakat kecil. Begitu juga untuk masyarakat muda yang belum mendapat pekerjaan, semoga bisa dibantu untuk bekerja,” ucapnya.

Peserta lainnya mengaku sangat terbantu dengan bazar sembako murah yang dilakukan Caleg Partai Perindo Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan. Diakui bahwa saat ini harga bahan pokok semakin tinggi dan perekonomian masyarakat juga sedang tidak baik.

 BACA JUGA:

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama di tengah harga sembako yang semakin mahal. Ini bazarnya murah banget, Rp20 ribu sudah dapat beras dan minyak, bagus banget kegiatan ini membantu masyarakat,” kata Wayan.

Halaman:
1 2
      
