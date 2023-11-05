Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah, Bentuk Kepedulian terhadap Masyarakat

DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Minggu (5/11/2023). Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

Bazar sembako murah ini digagas oleh Berman Nainggolan selaku Ketua DPP Partai Perindo Jakarta Timur yang merupakan Caleg Perindo Provinsi Dapil 4 Jakarta. Ini lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa wilayah Jakarta Timur.

“Hari ini, di Kelurahan Cakung Timur, kami dari Partai Perindo Jakarta Timur mengadakan bazar sembako murah, beras 2,5 kilogram dan minyak 1 liter dengan harga Rp20.000,” kata Berman saat ditemui di Cakung, Minggu (5/11/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Karang Taruna, Cakung Timur, untuk menampung seluruh peserta bazar sembako murah. Pasalnya, ada sekitar 950 paket yang disediakan oleh Berman Nainggolan bagi pemilik KTA berasuransi Partai Perindo.

“Untuk hari ini, kita sediakan 950 paket bagi warga yang memiliki KTA Partai Perindo akan mendapatkan kupon dan bisa ditukarkan di bazar sembako murah ini. Kalau belum punya KTA kita sampaikan untuk membuatnya terlebih dahulu,” ujarnya.

“Adapun kegiatan kali ini bukan hanya dilakukan kali ini saja, di wilayah Jakarta Timur, khususnya di Dapil IV ini, kami turun melakukan bazar murah,” sambung Berman.

Alasan Berman menggelar bazar sembako murah karena ikut merasakan kenaikan harga bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

“Saat ini harga (sembako) melonjak tinggi, jadi inilah pesan ketua umum kami, Bapak Hary Tanoesoedibjo untuk turun ke bawah, untuk menunjukkan kepedulian Partai Perindo. Melihat kondisi saat ini, kita datang untuk datang membantu warga di sini,” ungkapnya.

Selain menggelar bazar sembako murah, Caleg Partai Perindo Dapil IV Jakarta Timur Berman Nainggolan juga menyampaikan bahwa Partai Perindo juga membuka lowongan pekerjaan.

Partai berlambang Rajawali bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyar kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera.

“Setiap pemilik KTA berasuransi, selain dapat mengikuti bazar sembako murah, kita juga membuka lapangan pekerjaan. Untuk anak muda berusia 23-28 tahun, cukup membawa lamaran dan berkesempatan untuk bekerja untuk perusahaan Jepang, baik yang ada di Indonesia maupun di Jepang langsung,” ucap Berman.