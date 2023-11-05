Leo hingga Libra, 4 Zodiak Paling Manis ke Pasangannya

SIAPA sih yang tidak punya pasangan yang romantis, setiap hari diperlakukan manis hingga membuat hati menjadi meleleh?

Menariknya, sifat atau karakter seperti ini dalam astrologi, ada empat zodiak yang secara alami memilikinya. Jadi penasaran apa saja zodiak yang paling romantis ke pasangannya? Mewarta Knowinsiders, Minggu (5/11/2023) simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Leo: Leo adalah zodiak yang cenderung diremehkan dalam hal yang berhubungan dengan cinta, banyak orang tak ketahui tentang zodiak ini bisa menjadi pasangan hidup yang terbaik. Leo memiliki cinta yang tak terbatas untuk pasangannya.

2. Aries: Sebagai pasangan, para Aries siap merawat dan memastikan bahwa semua kebutuhan orang yang ia cintai benar-benar terpenuhi. Tipe pasangan yang selalu siap ada di sisi pasangannya, dan selalu ingin pasangannya bahagia.