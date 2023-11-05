Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Leo hingga Libra, 4 Zodiak Paling Manis ke Pasangannya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:00 WIB
Leo hingga Libra, 4 Zodiak Paling Manis ke Pasangannya
Zodiak paling manis ke pasangan, (Foto: Teksomolika/Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang tidak punya pasangan yang romantis, setiap hari diperlakukan manis hingga membuat hati menjadi meleleh?

Menariknya, sifat atau karakter seperti ini dalam astrologi, ada empat zodiak yang secara alami memilikinya. Jadi penasaran apa saja zodiak yang paling romantis ke pasangannya? Mewarta Knowinsiders, Minggu (5/11/2023) simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Leo: Leo adalah zodiak yang cenderung diremehkan dalam hal yang berhubungan dengan cinta, banyak orang tak ketahui tentang zodiak ini bisa menjadi pasangan hidup yang terbaik. Leo memiliki cinta yang tak terbatas untuk pasangannya.

2. Aries: Sebagai pasangan, para Aries siap merawat dan memastikan bahwa semua kebutuhan orang yang ia cintai benar-benar terpenuhi. Tipe pasangan yang selalu siap ada di sisi pasangannya, dan selalu ingin pasangannya bahagia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement