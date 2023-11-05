Duh! 2 Zodiak Ini Gampang Overthinking Sampai Bikin Stres

TIDAK semua orang memang mampu mengelola pikiran dengan baik, salah satunya bisa karena kebiasaan buruk yang dimiliki yakni berlebihan dalam memikirkan semuanya alias overthinking. Dari kebiasaan overthinking ini akhirnya berlanjut pada stres.

Sedikit banyak kecenderungan untuk overthinking ini bisa dipengaruhi karakter diri sendiri, yang juga dibawa oleh tanda zodiak yang dimiliki. Ya, secara astrologi disebutkan ada dua zodiak yang suka atau sering overthinking. Dilansir dari Bustle, Minggu (5/11/2023) yuk intip paparannya di bawah ini.

1. Capricorn: Orang-orang Capricorn dikenal sebagai pribadi yang mudah khawatir. Ya, pemilik zodiak ini adalah sosok yang sering overthinking dan selalu memikirkan banyak hal, membuatnya mudah sekali stress. Bahkan, ia juga kerap memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi untuk di masa depannya.

2. Pisces: Pribadi Pisces juga jadi salah satu yang mudah overthinking di dalam hidupnya, cenderung untuk memikirkan banyak hal secara berlebihan. Meskipun, hal tersebut sebenarnya tak terlalu penting. Tapi kerap kali tanpa disadari bahwa permasalahan yang kecil bahkan bisa menjadi permasalahan yang besar bagi pemilik zodiak ini, karena kemungkinan buruk juga tak luput dipikirkan oleh para Pisces.

