Tanggal 6 November 2023 Hari Apa?

TANGGAL 6 November 2023 hari apa? Ini adalah awal hari di minggu kedua November. Bukan tanggal merah yang merujuk libur nasional, melainkan sebuah momen yang memang sering kali diperingati setiap tahunnya.

Salah satunya adalah Hari Pencegahan Eksploitasi Lingkungan dalam Perang dan Konflik. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 6 November 2023.

Hari Pencegahan Eksploitasi Lingkungan dalam Perang dan Konflik

Lingkungan merupakan bagian yang seringkali terlupakan ketika konflik atau perang terjadi. Contohnya seperti sumur air telah tercemar, tanaman pangan terbakar, hutan ditebang, tanah diracuni, dan hewan dibunuh untuk mendapatkan keuntungan militer.

Lebih jauh lagi, Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menemukan bahwa selama 60 tahun terakhir, setidaknya 40 persen dari seluruh konflik internal terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Persoalan ini kemudian disoroti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tanggal 5 November 2001, Majelis Umum PBB mendeklarasikan tanggal 6 November setiap tahunnya sebagai Hari Internasional untuk Mencegah Eksploitasi Lingkungan dalam Perang dan Konflik Bersenjata (A/RES/56/4).