Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Terkenal Foodie Sejati, Ternyata Ada Virgo Loh!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:00 WIB
4 Zodiak Terkenal <i>Foodie</i> Sejati, Ternyata Ada Virgo Loh!
Zodiak foodie, (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang yang begitu hobi dan menyukai segala sesuatu yang menyangkut tentang makanan. Buk

Menariknya, menurut astrolog ada empat zodiak yang memiliki karakter sebagai foodie sejati loh! Apa saja? Dilansir dari KnowiInsiders, Minggu (5/11/2023) berikut uraian singkatnya. 

1. Taurus: Para Taurus sangat berkonsentrasi saat makan, begitu menikmati hidangan yang sedang disantap dan tidak takut untuk mencoba aneka kulinter baru, dari yang popular hingga yang hidden gem.

2. Cancer: Alih-alih makanan berat, para pemilik zodiak ini dikatakan lebih suka makanan ringan, makanya lebih suka makan cemilan di tengah malam. Tidak heran sangat mengerti seputar dunia makanan ringan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement