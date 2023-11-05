Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Ampuh Jadi Perempuan Produktif dan Kreatif di Era Digital

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |08:28 WIB
Tips Ampuh Jadi Perempuan Produktif dan Kreatif di Era Digital
Podcast Aksi Nyata (Foto: ist)
A
A
A

PEREMPUAN bisa turut andil menjadi lebih produktif dan kreatif di era digital saat ini. Namun, hal tersebut tentu bukanlah suatu yang mudah. Sebab, perempuan memegang peran penting di rumah, mulai dari menjaga anak, mengurus kebutuhan suami, bahkan kadang harus dilimpahkan membersihkan rumah.

Namun, Ida Rifda, Ketua Ketua DPW Kartini Perindo Riau dan Bacaleg DPRD Provinsi Riau Dapil 8 Partai Perindo menyebutkan jika perempuan juga bisa menjadi produktif dengan mencoba mengatur waktu dengan baik dan memiliki kemauan yang teguh.

 Podcast Aksi Nyata

“Perempuan itu harus bisa dan harus mampu berbagi. Apalagi perempuan yang sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak. Tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga harus dipilah dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Ida Rifda melalui YouTube Partai Perindo.

“Karena kalau sudah di organisasi, kita ini milik masyarakat. Kalau sudah di lingkungan rumah kita adalah milik keluarga kita. Jadi memang harus bisa memilah dan manage waktu,” imbuhnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Ida menyampaikan jika penting sekali dalam mengatur waktu melibatkan suami selaku kepala rumah tangga. Tidak hanya itu, menurutnya penting juga untuk memberi pengertian terhadap anak-anak.

“Jadi mohon dimaklumi Kalau misalnya tidak tepat waktu datang atau misalnya ada jadwal jemput anak ternyata telat seperti itu komunikasi aja sih,” ucap Ida.

Dalam hal ini, Ida menegaskan jika komunikasi juga sangat penting untuk menjadi lebih produktif agar pekerjaan rumah dan di luar rumah terlaksana dengan baik.

 BACA JUGA:

Ida mengaku keberaniannya dalam mengambil keputusan agar lebih produktif ini muncul karena dirinya memang telah mendapat dukungan untuk aktif berorganisasi sejak masa kuliah dulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178722//pemerintah-kUN2_large.jpg
Pramono Ingin Ada Wali Kota Perempuan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177264//menopause-vVE7_large.jpg
Angkat Beban Jadi Olahraga Tepat saat Perempuan Menopause, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173583//pemerintah-TUVd_large.jpg
Pemerintah Perkuat Peran Perempuan dalam Bidang HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/614/3172265//menag_nasaruddin_umar-CeFn_large.jpg
Menag Ungkap Perempuan Punya Kedudukan Mulia Dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/629/3171180//perempuan-XwY3_large.jpg
Ciri-Ciri Perempuan dengan Daddy Issue, Sulit Percaya Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165247//kdrt-WXxr_large.jpg
Kenapa Perempuan Bisa Terjebak dalam Lingkaran KDRT?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement