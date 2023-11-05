Tips Ampuh Jadi Perempuan Produktif dan Kreatif di Era Digital

PEREMPUAN bisa turut andil menjadi lebih produktif dan kreatif di era digital saat ini. Namun, hal tersebut tentu bukanlah suatu yang mudah. Sebab, perempuan memegang peran penting di rumah, mulai dari menjaga anak, mengurus kebutuhan suami, bahkan kadang harus dilimpahkan membersihkan rumah.

Namun, Ida Rifda, Ketua Ketua DPW Kartini Perindo Riau dan Bacaleg DPRD Provinsi Riau Dapil 8 Partai Perindo menyebutkan jika perempuan juga bisa menjadi produktif dengan mencoba mengatur waktu dengan baik dan memiliki kemauan yang teguh.

“Perempuan itu harus bisa dan harus mampu berbagi. Apalagi perempuan yang sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak. Tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga harus dipilah dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Ida Rifda melalui YouTube Partai Perindo.

“Karena kalau sudah di organisasi, kita ini milik masyarakat. Kalau sudah di lingkungan rumah kita adalah milik keluarga kita. Jadi memang harus bisa memilah dan manage waktu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ida menyampaikan jika penting sekali dalam mengatur waktu melibatkan suami selaku kepala rumah tangga. Tidak hanya itu, menurutnya penting juga untuk memberi pengertian terhadap anak-anak.

“Jadi mohon dimaklumi Kalau misalnya tidak tepat waktu datang atau misalnya ada jadwal jemput anak ternyata telat seperti itu komunikasi aja sih,” ucap Ida.

Dalam hal ini, Ida menegaskan jika komunikasi juga sangat penting untuk menjadi lebih produktif agar pekerjaan rumah dan di luar rumah terlaksana dengan baik.

Ida mengaku keberaniannya dalam mengambil keputusan agar lebih produktif ini muncul karena dirinya memang telah mendapat dukungan untuk aktif berorganisasi sejak masa kuliah dulu.