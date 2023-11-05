Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Perempuan Butuh Pendampingan Agar Lebih Produktif dan Kreatif

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |08:09 WIB
Podcast Aksi Nyata: Perempuan Butuh Pendampingan Agar Lebih Produktif dan Kreatif
Podcast Aksi Nyata. (Foto: ist)
A
A
A

KINI perempuan produktif yang menghasilkan uang bukan hanya mereka yang bekerja di gedung tinggi Ibu Kota. Perempuan produktif juga bisa menghasilkan uang dari rumah karena kini sudah memasuki era digital.

Perempuan bisa berbisnis kuliner hingga fashion dari rumah masing-masing. Namun, sayangnya hal ini bukan suatu yang mudah bagi perempuan yang sudah berumur. Hal inilah yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk produktif menghasilkan uang dari rumah.

 Podcast Aksi Nyata

"Di era digital sekarang tentu tantangannya sangat berat. Kalau di usia saya dulu-dulunya tidak tahu dengan online. Kita tidak mengenal. Jadi akhirnya ada yang mengatakan, beda ya perempuan milenium dengan perempuan milenial," kata Ida Rifda, Ketua Ketua DPW Kartini Perindo Riau dan Bacaleg DPRD Provinsi Riau Dapil 8 Partai Perindo melalui Podcast Aksi Nyata di YouTube Partai Perindo.

 BACA JUGA:

"Tentu ini menjadi sebuah tantangan. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pemahaman, ilmu tentang digital, seperti itu. Itu akan menjadi tantangan tersendiri," imbuhnya.

Untuk itu, Ida ingin membuat perempuan di Riau menjadi lebih produktif agar bisa membantu perekonomian di dalam keluarga.

"Menjadikan perempuan Riau lebih produktif, minimal untuk rumah tangganya, untuk pendapatan, menambah penghasilan untuk keluarga,” kata Ida.

Terkait hal ini, Ida akan memberikan pendampingan khusus berupa pelatihan agar perempuan Riau lebih melek digital.

 BACA JUGA:

"Kita di Kartini akan melakukan pendampingan di unit bisnis, di unit usaha. Contoh yang sudah dilakukan saat ini pemberian gerobak dan sudah menjadi program utama dari Perindo memberikan gerobak sebagai alat usaha," ucap Ida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
