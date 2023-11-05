Sakit Gula Darah Tinggi, Ini 6 Obat Herbal yang Bisa Kamu Konsumsi

ORANG yang menderita darah tinggi tidak boleh makan sembarangan. Nah, saat gula darah tinggi, tidak boleh cuek saja namun harus diturunkan.

Apalagi gula darah tinggi berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sebab bisa menyebabkan penyakit prediabetes hingga diabetes.

Dilansir dari Healthshots.com berikut ini obat herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

2. Apel

Apel mampu menurunkan gula darah. Bahkan makan apel sebelum makan nasi bisa mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan hanya makan nasi saja tanpa apel. Oleh karena itu sering-seringlah konsumsi apel.

Buah pare bagus untuk menurunkan gula darah. Biasanya pare dikonsumsi dengan dibikin sayur pare yang lezat. Namun memang pare bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan baik.

3. Lidah Buaya

Banyak penyakit kronis seperti diabetes, disebabkan oleh peradangan pada tubuh. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan dispepsia dan menurunkan peradangan di tubuh. Anda dapat mengonsumsi suplemen lidah buaya atau jus yang diolah dari daun tanaman ini sehingga lidah buaya dapat membantu penderita pra-diabetes atau diabetes tipe 2 untuk menurunkan gula darah dan A1C, yang dikenal sebagai hemoglobin.

4. Gurmar

Sejak dahulu kala, ramuan ini telah digunakan dalam pengobatan diabetes Ayurveda di India. Gurmar mengandung asam gimnemik, kandungan ini mampu menghalangi pengecap di lidah untuk merespons makanan manis. Hal ini membantu mengendalikan keinginan mengidam gula. Ramuan ini juga membantu menghilangkan kelebihan glukosa dari aliran darah.