6 Manfaat Tidur bagi Tubuh, Salah Satunya Bikin Jantung Lebih Sehat

KURANG tidur di malam hari bisa mempengaruhi mood Anda di keesokan harinya. Dan seiring berjalannya waktu, kurang tidur dapat mengacaukan lebih dari sekedar suasana hati di pagi hari tetapi juga kesehatan tubuh.

Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang berkualitas secara teratur dapat membantu memperbaiki segala macam masalah, mulai dari gula darah hingga kemampuan otak.

Nah, berikut ini manfaat tidur bagi tubuh dikutip dari WebMD,

1. Mempertajam Daya Ingat Otak

Saat Anda kurang tidur, Anda mungkin akan kesulitan mengingat sesuatu dengan sangat detail. Hal ini dikarenakan tidur sangat berperan besar dalam pembelajaran dan ingatan. Tanpa tidur yang cukup, akan sulit untuk fokus dan menerima informasi baru.

2. Meningkatkan Suasana Hati

Hal lain yang dilakukan otak Anda saat tidur adalah memproses emosi Anda. Pikiran Anda membutuhkan waktu ini untuk mengenali dan bereaksi dengan cara yang benar. Jika Anda memiliki waktu tidur yang singkat, Anda cenderung memiliki lebih banyak reaksi emosional negatif dan lebih sedikit reaksi emosional positif.

Kurang tidur kronis juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan mood. Sebuah penelitian besar menunjukkan bahwa ketika Anda menderita insomnia, Anda lima kali lebih mungkin mengalami depresi, dan kemungkinan Anda mengalami gangguan kecemasan atau panik bahkan lebih besar.

3. Jantung Lebih Sehat

Saat Anda tidur, tekanan darah Anda turun, sehingga jantung dan pembuluh darah mendapatkan sedikit istirahat. Semakin sedikit tidur yang Anda dapatkan, semakin lama tekanan darah Anda bertahan selama siklus 24 jam. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung, termasuk stroke.

4. Gula Darah Lebih Stabil

Selama siklus tidur Anda yang dalam dengan gelombang lambat, jumlah glukosa dalam darah Anda turun. Tidak mendapatkan cukup waktu dalam tahap ini menyebabkan lebih sulit merespons kebutuhan sel dan kadar gula darah. Memperoleh tidur yang nyenyak memungkinkan Anda terhindar dari diabetes tipe 2.