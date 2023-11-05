Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pola Makan Sehat Iko Uwais, Bikin Tubuh Atletis

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:14 WIB
Pola Makan Sehat Iko Uwais, Bikin Tubuh Atletis
Iko Uwais (Foto: Inst)
IKO Uwais merupakan atlet bela diri sekaligus aktor ternama Tanah Air. Kemampuannya dalam akting di film-film sering menuai pujian dari masyarakat Indonesia. Namun, tidak hanya itu saja, tubuhnya yang bugar dan atletis kerap membuat banyak orang iri dan menginginkannya.

Tentu hal tersebut tidak didapatkan oleh Iko Uwais dengan mudah. Selain berolahraga dengan rutin, Iko Uwais mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dengan mengatur asupan makanannya sehari-hari.

 Iko

 BACA JUGA:

Mengutip saluran YouTube Dunia Ade Rai, Iko Uwais mengungkapkan pola makan sehatnya sehari-hari.

1. Mengatur asupan karbohidrat

Untuk mendapatkan badan yang ideal, Iko Uwais mengonsumsi nasi sebagai asupan karbohidrat yang membuat tubuhnya jadi berenergi. Namun, dirinya selalu mengatur asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya.

"Nasi putih suka makan, nasi shirataki, nasi merah secukupnya," ucap iko Uwais.

Tidak hanya itu saja, bintang film The Raid ini pun menyampaikan jika dirinya juga suka mengonsumsi roti, ubi, jagung dan singkong.

 BACA JUGA:

 

2. Mengonsumsi banyak protein

Selain karbohidrat, Iko Uwais juga mengonsumsi banyak protein. Lelaki 40 tahun ini mengaku mengonsumsi berbagai macam sumber protein. Mulai dari ayam, daging merah seperti sapi dan kambing, udang, hingga ikan.

Di samping itu, Iko Uwais mengaku akan lebih banyak lagi mengonsumsi protein ketika sedang akan membintangi sebuah film. Berdasarkan pengalamannya pada film Headshot, Iko Uwais mengaku mengonsumsi 30 telur per hari. Hal ini untuk mendapatkan bentuk tubuh yang kekar dan bugar.

"Pas pagi mau syuting (makan) 30 telur," ucap Iko Uwais.

