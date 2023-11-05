Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Manfaat Lain dari Kopi, Gak Hanya untuk Hilangkan Kantuk

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:05 WIB
4 Manfaat Lain dari Kopi, Gak Hanya untuk Hilangkan Kantuk
Manfaat kopi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOPI memang dikenal bisa meredakan rasa kantuk. Maka tak heran banyak orang yang selalu mengonsumsinya, walaupun hanya segelas.

Namun, tahukah kamu bahwa ada manfaat lain dari kopi yang bukan sekedar diminum.

Salah satunya, kopi dapat menghilangkan bau tidak sedap di dalam rumah.

Melansir dari Pinkvilla, Minggu (5/11/2023), berikut manfaat lain dari kopi.

1. Usir serangga dalam rumah

Kopi mendangan kafein dan diterpen yang dapat membahayakan bahkan beracun bagi serangga, sehingga serangga seperti nyamuk, kumbang, dan lalat akan menghindari kopi. Caranya yaitu dengan menaburkan bubuk kopi di beberapa tempat.

Seperti di halaman atau di sekitar celah-celah kecil di rumah untuk membantu mencegah serangga masuk ke rumah kamu.

2. Menghilangkan bau di ruangan

Bubuk kopi

Kopi memiliki aroma yang nikmat, tetapi tanpa kamu ketahui, kopi dapat membantu menyerap bau tidak sedap di lingkungan juga. Kopi mengandung nitrogen yang membantu menetralkan bau di udara dengan cepat dan aman.

Bubuk kopi adalah alternatif yang efektif dan alami. Contohnya meletakkan wadah terbuka yang berisikan bubuk kopi bekas di lemari es untuk menghilangkan bau yang disebabkan oleh tumpahan atau makanan busuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement