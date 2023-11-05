4 Manfaat Lain dari Kopi, Gak Hanya untuk Hilangkan Kantuk

KOPI memang dikenal bisa meredakan rasa kantuk. Maka tak heran banyak orang yang selalu mengonsumsinya, walaupun hanya segelas.

Namun, tahukah kamu bahwa ada manfaat lain dari kopi yang bukan sekedar diminum.

Salah satunya, kopi dapat menghilangkan bau tidak sedap di dalam rumah.

Melansir dari Pinkvilla, Minggu (5/11/2023), berikut manfaat lain dari kopi.

1. Usir serangga dalam rumah

Kopi mendangan kafein dan diterpen yang dapat membahayakan bahkan beracun bagi serangga, sehingga serangga seperti nyamuk, kumbang, dan lalat akan menghindari kopi. Caranya yaitu dengan menaburkan bubuk kopi di beberapa tempat.

Seperti di halaman atau di sekitar celah-celah kecil di rumah untuk membantu mencegah serangga masuk ke rumah kamu.

2. Menghilangkan bau di ruangan

Kopi memiliki aroma yang nikmat, tetapi tanpa kamu ketahui, kopi dapat membantu menyerap bau tidak sedap di lingkungan juga. Kopi mengandung nitrogen yang membantu menetralkan bau di udara dengan cepat dan aman.

Bubuk kopi adalah alternatif yang efektif dan alami. Contohnya meletakkan wadah terbuka yang berisikan bubuk kopi bekas di lemari es untuk menghilangkan bau yang disebabkan oleh tumpahan atau makanan busuk.