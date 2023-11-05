Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Menu Makan Malam, Hangatkan Tubuh dengan Berkuah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:05 WIB
Resep Menu Makan Malam, Hangatkan Tubuh dengan Berkuah
Cah ayam sayur. (Foto: Instagram @yoanitasavit)
A
A
A

MAKANAN berkuah menjadi menu alternatif bagi penghangat tubuh. Apalagi belakangan sejumlah wilayah sudah merasakan derasnya hujan.

Tak hanya sebagai penghangat tubuh, menu berkuah ini sangat cocok disajikan untuk menu makan malam. Simpel dan menyehatkan.

Mengutip berbagai sumber pada Minggu (5/11/2023), berikut resep menu makan malam berkuah.

1. Cah Ayam Sayur

Resep

(Foto: Instagram @yoanitasavit)

Bahan :

250 gr dada ayam fillet, iris tipis

1 bonggol sawi putih, potong2

1 buah wortel, iris

5 buah buncis, potong2

3 buah jagung putren, iris

Bumbu halus :

3 siung bawang putih

2 buah bawang merah

Bahan lainnya :

250 ml air matang

1 sdm kecap ikan

Garam, kaldu bubuk, merica

1 sdm minyak wijen

1 sdm maizena larutkan dgn 2sdm air

Cara buat :

1. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang yang sudah dihaluskan hingga harum. Masukkan ayam fillet dan tumis hingga ayam berubah warna.

2. Tambahkan air dan wortel, masak hingga wortel setengah matang. Masukkan jagung putren, tambahkan kecap ikan, minyak wijen, garam, kaldu bubuk, merica.

3. Masukkan buncis dan sawi putih, masak hingga sayuran matang koreksi rasa. 4. Tambahkan larutan maizena. Angkat dan sajikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement