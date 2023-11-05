Resep Menu Makan Malam, Hangatkan Tubuh dengan Berkuah

, Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:05 WIB

MAKANAN berkuah menjadi menu alternatif bagi penghangat tubuh. Apalagi belakangan sejumlah wilayah sudah merasakan derasnya hujan.

Tak hanya sebagai penghangat tubuh, menu berkuah ini sangat cocok disajikan untuk menu makan malam. Simpel dan menyehatkan.

Mengutip berbagai sumber pada Minggu (5/11/2023), berikut resep menu makan malam berkuah.

1. Cah Ayam Sayur

(Foto: Instagram @yoanitasavit)

Bahan :

250 gr dada ayam fillet, iris tipis

1 bonggol sawi putih, potong2

1 buah wortel, iris

5 buah buncis, potong2

3 buah jagung putren, iris

Bumbu halus :

3 siung bawang putih

2 buah bawang merah

Bahan lainnya :

250 ml air matang

1 sdm kecap ikan

Garam, kaldu bubuk, merica

1 sdm minyak wijen

1 sdm maizena larutkan dgn 2sdm air

Cara buat :

1. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang yang sudah dihaluskan hingga harum. Masukkan ayam fillet dan tumis hingga ayam berubah warna.

2. Tambahkan air dan wortel, masak hingga wortel setengah matang. Masukkan jagung putren, tambahkan kecap ikan, minyak wijen, garam, kaldu bubuk, merica.

3. Masukkan buncis dan sawi putih, masak hingga sayuran matang koreksi rasa. 4. Tambahkan larutan maizena. Angkat dan sajikan.