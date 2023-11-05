Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Penampilan Al Ghazali Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Netizen: Ganteng dan Pemberani!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:42 WIB
Penampilan Al Ghazali Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Netizen: Ganteng dan Pemberani!
Al Ghazali aksi bela Palestina. (Foto: inst)
A
A
A

Selebritis ganteng Al Ghazali turut ikut aksi bela Palestina yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini turut menyuarakan dukungannya untuk Palestina.

Momen itu dibagikan Al di akun Instagram pribadinya. Terlihat kakak El Rumi ini begitu bersemangat ikut turun ke aksi damai ini.

 Al Ghazali

“Saya percaya tanah Palestina akan dikembalikan kepada pemilik tanah dengan pertolongan Tuhan,” tulis Al dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Al turun ke jalan menyuarakan dukungan Palestina ini dengan penuh semangat. Terlihat ia mengenakan busana serba putih dan membawa kain hijau untuk menutup kepalanya.

Tak sendirian, Al juga mengajak beberapa rekannya untuk ikit menyuarakan dukungan demi Palestina. Mantan kekasih Alyssa Daguise ini juga mengabadikan momen lautan manusia di Monas yang ramai-ramai menyatakan dukungan mereka untuk Palestina.

Al pun menuliskan bahwa dirinya percaya pada kasih sayang yang bisa memberikan dukungan penuh untuk Palestina.

“Saya percaya pada kerajaan surga. Dan aku percaya pada kerajaan cinta,” paparnya.

 BACA JUGA:

Momen Al Ghazali di aksi bela Palestina ini pun mengundang reaksi para netizen. Warganet salut sosok Al bisa ikut menyuarakan kepeduliannya.

Halaman:
1 2
      
