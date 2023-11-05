Astra Half Marathon 2023 Ajak Lebih dari 4.000 Pelari Dukung Gaya Hidup Sehat

Flag-off Astra Half Marathon 2023 Xtramile dilakukan oleh Direksi Astra didampingi pembina Astra Runners yang merupakan eksekutif Grup Astra pada Minggu pagi (5/11/2023). (Foto: dok Astra)

TANGERANG - Waktu telah menunjukkan pukul lima pagi. Semua peserta telah berada di posisinya masing-masing untuk memulai flag-off lomba lari kategori half marathon yang dilanjutkan dengan kategori 10K dan 5K pada perhelatan Astra Half Marathon 2023 “Xtramile” hari ini (5/11) di Astra Biz Center, BSD City, Banten.

“Dengan melibatkan masyarakat luas, Astra berharap para peserta lari yang berpartisipasi tidak hanya menebarkan inspirasi dan mendukung gaya hidup sehat, namun juga dapat membangkitkan semangat kerja sama dan keterlibatan masyarakat lainnya untuk menciptakan perubahan positif bagi lingkungan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Dengan tema Xtramile, perhelatan Astra Half Marathon 2023 mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai usaha yang lebih dari biasanya serta tidak terbatas untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa mendatang.

Melalui tagline Astra Runners, “We Run, We Care, We Share,” peserta diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam penggunaan kembali barang-barang sekali pakai (reuse), pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (reduce), dan mendorong kebiasaan untuk mendaur ulang produk lama menjadi sesuatu yang baru dan berguna (recycle).

Para peserta lomba lari secara otomatis turut mendukung program pengelolaan sampah menjadi barang bernilai tambah melalui program kolaborasi bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Para pelari yang mencapai garis finish di bawah cut-off time mendapatkan medali, refreshment water, air mineral serta kudapan sehat. Khusus bagi peserta yang berhasil menyelesaikan jarak 21K di bawah cut-off time berhak mendapatkan finisher tee dan akses ke area eksklusif yang menyediakan ice pool serta fisioterapi.

Direktur Astra Gita Tiffani Boer (tengah) serta para pembina Astra Runners bersama figur publik yang turut berpartisipasi dalam Astra Half Marathon 2023 ”Xtramile” pada Minggu pagi (5/11). (Foto: dok Astra)



