Alam Ganjar Mampir ke Comic Con x DG Con, Puji Penampailan Para Cosplayer

ANAK Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, memang cukup senang dengan buku komik, tidak heran jika dia kemudian mampir di Comi Con Indonesia. Dia pun menyempatkan diri mampur ke Comic Con x DG Con di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (4/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Alam terlihat sangat antusias mengunjungi satu per satu booth yang ada di pameran ini. Tidak hanya berkeliling, bahkan Alam juga sempat mencoba beberapa activity seru yang tersedia di booth. Salah satunya yakni menjajal main tembak-tembakan.

Dalam kesempatan ini, Alam juga juga terlihat bertegur sapa dengan ramah kepada seluruh pengunjung. Dirinya juga sempat berhenti untuk berfoto bersama dengan penggemarnya.

Setelah selesai berkeliling Indonesia Comic Con x DG Con, Alam Ganjar mengaku sangat terkesima dengan semua hal yang ada di dalam pameran ini. Mulai dari karya yang dipamerkan hingga keseruan acaranya.

"Wah seru banget sih tadi di dalam banyak yang jual merchandise, ilustrator, komik-komik. Tadi di sana juga ada e-sport, ada teman-teman e-sport juga pada stay di sana," tutur Alam saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta.

"Tadi juga banyak publisher, bukan publisher sih kaya ada ROG, Acer pada set up booth di sana. Macem-macem sih asik banget. Jadi bisa lihat kreativitas teman-teman," katanya.