5 Potret Anya Geraldine Wall Climbing Bareng Mantan, Pamer Body Goals Bikin Salah Fokus

ANYA Geraldine memang diketahui giat berolahraga, dia pun kerap mencoba olahraga-olahraga baru, bahkan tergolong ekstrem. Salah satu yang tengah dia geluti kali ini adalah wall climbing.

Dalam postingan tersebut, Anya terlihat membagikan beberapa potret yang menampilkan momen saat dirinya melakukan wall climbing. Lantas seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Tetap bisa senyum manis

Dalam potret ini, Anya terlihat merayap sambil memegang pijakan yang ada di rock climbing tersebut. Ia terlihat mengenakan outfit simpel berupa atasan crop top berwarna putih dan celana pendek agar pergerakannya semakin leluasa.

Meski tampak sulit, namun, Anya tampak masih bisa berfoto sambil melempar ekspresi senyum manisnya ke arah kamera.

Mode serius

Dalam potret ini, terlihat momen-momen mode serius Anya ketika melakukan wall climbing yang konturnya tampak lurus tersebut. Ia juga terlihat hati-hati dan seksama ketika akan memanjat dan berganti pijakan.

Body goals bikin salah fokus

Dalam potret ini, body goals yang dimiliki Anya juga bisa membuat siapapun dibuat salah fokus. Pasalnya, meskipun melakukan olagraga yang terbilang sulit dan agak ekstrem, Anya masih tampak terlihat cantik dan ‘slay’.