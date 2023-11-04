Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Anya Geraldine Wall Climbing Bareng Mantan, Pamer Body Goals Bikin Salah Fokus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |01:31 WIB
5 Potret Anya Geraldine Wall Climbing Bareng Mantan, Pamer Body Goals Bikin Salah Fokus
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine memang diketahui giat berolahraga, dia pun kerap mencoba olahraga-olahraga baru, bahkan tergolong ekstrem. Salah satu yang tengah dia geluti kali ini adalah wall climbing.

Dalam postingan tersebut, Anya terlihat membagikan beberapa potret yang menampilkan momen saat dirinya melakukan wall climbing. Lantas seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Tetap bisa senyum manis

Anya Geraldine

Dalam potret ini, Anya terlihat merayap sambil memegang pijakan yang ada di rock climbing tersebut. Ia terlihat mengenakan outfit simpel berupa atasan crop top berwarna putih dan celana pendek agar pergerakannya semakin leluasa.

Meski tampak sulit, namun, Anya tampak masih bisa berfoto sambil melempar ekspresi senyum manisnya ke arah kamera.

Mode serius

Anya Geraldine

Dalam potret ini, terlihat momen-momen mode serius Anya ketika melakukan wall climbing yang konturnya tampak lurus tersebut. Ia juga terlihat hati-hati dan seksama ketika akan memanjat dan berganti pijakan.

Body goals bikin salah fokus

Anya Geraldine

Dalam potret ini, body goals yang dimiliki Anya juga bisa membuat siapapun dibuat salah fokus. Pasalnya, meskipun melakukan olagraga yang terbilang sulit dan agak ekstrem, Anya masih tampak terlihat cantik dan ‘slay’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement