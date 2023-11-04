Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hot Tante Ernie Mirror Selfie, Netizen: Aku Rela Jadi Pembantumu!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |00:33 WIB
Potret Hot Tante Ernie Mirror Selfie, Netizen: Aku Rela Jadi Pembantumu!
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

TANTE Ernie dikenal sebagai selebgram yang tidak pernah lepas dari sorotan publik, terutama di kalangan netizen. banyak dari mereka yang terpesona dengan kecantikan dan keseksiannya sehingga ia mendapat julukan 'Pemersatu bangsat'.

Julukan itu diberikan kepada Tante Ernie saat dia tampil di podcast Gofar Hilman. Tante Ernie dianggap menyatukan para penggemarnya dari berbagai kalangan, tak terkecuali Hotman Paris si pengacara flamboyan.

Melalui postingannya di Instagram, wanita 47 tahun ini kerap mengunggah aktivitasnya. Ia juga sering menunjukkan busana terbuka yang mengundang komentar dari para kaum adam.

Tante Ernie

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie foto mirror selfie di kamarnya. Dia memakai mini dress you can see warna biru dongker.

Dalam captionnya dia mengaku senang baju tersebut akhirnya bisa ia pakai lagi.

"Senangnyaaa… Woohoo akhirnya baju ini muat juga. Pasti ini karena suka jogedan deh," kata Tante Ernie seperti dikutip dari Instagram @himynameisernie.

Di foto itu dia menunjukkan tubuhnya yang ideal. Meski di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia memiliki body goals yang bikin banyak netizen iri.

