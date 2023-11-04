Gagal di Pressure Test, Yogi dan Harris Tersingkir dari Panggung MasterChef Indonesia

ADA 5 peserta yang harus bertanding dalam pressure test di Top 8 MasterChef Indonesia. Hasilnya, ada dua peserta yang akhirnya tersisih dari kompetisi memasak tersebut.

Adalah Yogi dan Harris, yang dengan berat hati harus berhenti meneruskan perjuangannya dan melepas apron Master Chef Indonesia (MCI) di museum ke-11, pada pressure test ‘Sweet Corn’. Kedua peserta ini harus pulang, setelah melalui pertimbangan yang sulit dari para dewan juri.

Peseta pertama yang disebut namanya untuk meninggalkan galeri MCI adalah Yogi. Meskipun platingnya disebut-sebut sebagai yang terbaik pada pressure test, nyatanya ia harus tereliminasi.

“Hidangannya enak, teksturnya kaya namun sayangnya garam menjadi kendala. Yogi mimpi kamu untuk menjadi the next master chef berhenti di sini,” kata chef Arnold.

Mendengar namanya disebut Yogi lantas mengucapkan terima kasih atas kepada para dewan juri dan teman-temannya. Ia mengungkapkan mendapat banyak pengalaman, serta dia cukup bahagia bisa melangkah cukup jauh di kompetisi memasak yang pertama kali ia ikuti. “Aku bangga bisa ada di sini dan adu skill dengan teman-teman semua,” ujar Yogi.

Menyusul Yogi, ada Harris yang juga harus tersingkir di TOP 7. Dia harus pulang karena seasoning Hamachi dan pengolahannya yang mengeluarkan aroma tidak seimbang dengan salsa yang dibuatnya.