HOME WOMEN LIFE

Cosplayer asal Surabaya Ini Habiskan Jutaan untuk Tampil di Indonesia Comic Con X DG Con 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:12 WIB
Cosplayer asal Surabaya Ini Habiskan Jutaan untuk Tampil di Indonesia Comic Con X DG Con 2023
Kirika Cosplayer asal Surabaya. (Foto: MNC)
A
A
A

INDONESIA Comic Con X DG Con 2023 2023 hari pertama resmi digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini akan berlangsung selama dua hari yakni mulai 4-5 November 2023.

Seperti event sebelumnya, acara pop kultur ini pun turut dibanjiri para pengunjung yang turut melakukan costum play alias cosplay karakter favorit mereka. Tentu ini membuat penasaran publik mengenai budget kostum yang mereka gunakan saat menghadiri acara tersebut.

Hal itu diungkap oleh Kirika, cosplayer asal Surabaya. Kirika mengaku rela datang jauh-jauh untuk menunjukan cosplay-nya di Indonesia Comic Con 2023 ini.

Dia menjelaskan, cosplay yang ia kenakan berasal dari salah satu karakter dari game online, League of Legends. “Hari ini aku cosplay jadi karakter Lux yang ada di game League of Legends,” ungkap Kirika saat ditemui MNC Portal Indonesia.

Kirika pun tampil totalitas untuk menjadi karakter fiksi favoritnya ini. Terlihat ia mengenakan mini dress berwarna putih dengan asesoris bandana dan hand gloves berwarna serupa.

Telusuri berita women lainnya
