HOME WOMEN LIFE

Peserta MasterChef Ini Ngaku Belum Pernah Lihat Soto Sepanjang Hidupnya, Bikin Chef Juna Heran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:34 WIB
Peserta MasterChef Ini Ngaku Belum Pernah Lihat Soto Sepanjang Hidupnya, Bikin Chef Juna Heran
Chef Juna. (Foto: RCTI+)
LELANG Challenge yang ada di Top 8 MasterChef Indonesia Season 11 membuat para finalis ketar-ketir. Salah satunya adalah Nick. Pasalnya, selain mendapatkan waktu memasak kurang dari 50 menit, ia juga mendapat tantangan harus memasak kreasi Soto Mie Bogor.

Usut punya usut, hal yang membuat Nick ketar-ketir adalah karena ia tidak pernah makan makan soto sepanjang hidupnya ini. Bahkan, melihat wujudnya saja ia mengaku belum pernah.

“Aku sedikit khawatir sih. Karena aku belum pernah makan Soto Mie, dan nggak pernah liat Soto Mie itu kaya gimana. Jadi aku harus tahu basic bumbu soto itu apa aja,” ujar Nick.

Nick MCI

Dia pun memilih memasak kreasi hidangan Soto Mie Bogor, Chef Juna lantas menhampiri Nick. Chef Juna tampak penasaran mengapa Nick belum pernah mencoba masakan yang padahal sangat familiar di Indonesia itu.

“Kamu SD, SMP di Indonesia kan?” tanya Chef Juna.

“Iya Chef di Indonesia. Di Batam,” jawab Nick.

Chef Juna lantas heran, apakah di Batam memang benar-benar tidak ada penjual Soto. Pasalnya, ia menilai berbagai jenis kuliner jenis Soto sudah cukup menjamur di berbagai daerah Indonesia.

“Di Batam nggak Soto ya? Masa sih. Nggak yakin saya,” tanya Chef Juna lagi.

“Atau aku yang nggak cari aja chef. Di Batam aku belum pernah jumpa Soto Mie. Atau mungkin aku yang mainnya kurang jauh,” timpal Nick lagi.

Kekhawatiran Nick ternyata benar. Meski sudah berhasil membuat Soto Mie kreasinya, ia tidak berhasil menjadi salah satu peserta yang memenangkan lelang challenge tersebut.

