Ini 5 Kontestan yang Harus Masuk Pressure Test di Top 8 MasterChef Indonesia Season 11

TIGA peserta MasterChef Indonesia Season 11 yakni Belinda, Dhifa dan Kiki dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, mereka sukses membuat tantangan yang dihasilkan dari lelang challenge tersebut.

Belinda mendapatkan tantangan membuat kreasi siomay dalam waktu yang tersingkat dari Kiki dan Dhifa yakni 30 menit. Kiki sendiri harus membuat kreasi brownis dalam waktu 45 menit.

Sementara Dhifa mendapat tantangan membuat kreasi mie ayam dalam kurun waktu 50 menit. Hidangan yang mereka buat sukses mendapat pujian Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Arnold.

Belinda misalnya, sajian Siomay Ayam Udang dinilai sukses. Juri juga turut mengapresiasi inisiatif Belinda yang bisa membuat kulit siomaynya sendiri.

“Anyway saya apresiasi kamu buat kulitnya sendiri ya. Ini sangat enak. Di sini memang moist dalemnya, saya suka. Akan tetapi hati-hati, ini masih terlalu kasar. Personaly I like it,” ujar Chef Juna.

Begitu juga dengan Kiki. Melalui hidangan Chocolate Brownie buatannya, dia sukses membuat juri suka dengan rasa brownies dengan rasa cokelat yang dinilai begitu ‘rich’.

“Flavor is good ya Kiki. Saya suka dengan flavornya. Teksturnya juga kamu kasih crunchynya di dalem. Saya suka semuanya,” ujar Chef Arnold.