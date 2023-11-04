Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Manohara Odelia Pinot Terkini, Model Cantik yang Miliki Bibir Seksi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |06:06 WIB
5 Potret Manohara Odelia Pinot Terkini, Model Cantik yang Miliki Bibir Seksi
Potret Manohara terkini. (Foto: Instagram)
A
A
A

MANOHARA Odelia Pinot memang sudah lama tak terdengar gaungnya di dunia hiburan Tanah Air. Meski begitu, dia masih tetap aktif memagikan kesehariannya lewat media sosial.

Manohara tidak hanya dikenal sebagai model dengan paras cantik, juga bibir seksi. Hal itu membuat orang jatuh hati.

Mengutip akun Instagram miliknya @manodelia, Minggu (5/11/2023), berikut potret cantik Manohara

1. Tersenyum Manis

 Manohara

Pemilik nama lengkap Manohara Odelia Pinot rupanya sering kali terlihat mengunggah potret selfie dirinya di berbagai momen. Salah satunya dengan berlatar belakang bunga sakura. Manohara yang tersenyum manis ke arah kamera itu pun memperlihatkan wajahnya yang cantik dengan kacamata yang tersemat di bagian baju kausnya berwarna abu-abu.

2. Miror Selfie

Manohara

Meski jarang terlihat, Manohara tetap terlihat cantik dan stylish di bebeapa penampilannya. Pada foto ini misalnya, meski terlihat simpel hanya dengan mengenakan kaus, Manohara tetap terlihat stunning di depan kamera dengan mirror selfienya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement