5 Potret Manohara Odelia Pinot Terkini, Model Cantik yang Miliki Bibir Seksi

MANOHARA Odelia Pinot memang sudah lama tak terdengar gaungnya di dunia hiburan Tanah Air. Meski begitu, dia masih tetap aktif memagikan kesehariannya lewat media sosial.

Manohara tidak hanya dikenal sebagai model dengan paras cantik, juga bibir seksi. Hal itu membuat orang jatuh hati.

Mengutip akun Instagram miliknya @manodelia, Minggu (5/11/2023), berikut potret cantik Manohara

1. Tersenyum Manis

Pemilik nama lengkap Manohara Odelia Pinot rupanya sering kali terlihat mengunggah potret selfie dirinya di berbagai momen. Salah satunya dengan berlatar belakang bunga sakura. Manohara yang tersenyum manis ke arah kamera itu pun memperlihatkan wajahnya yang cantik dengan kacamata yang tersemat di bagian baju kausnya berwarna abu-abu.

2. Miror Selfie

Meski jarang terlihat, Manohara tetap terlihat cantik dan stylish di bebeapa penampilannya. Pada foto ini misalnya, meski terlihat simpel hanya dengan mengenakan kaus, Manohara tetap terlihat stunning di depan kamera dengan mirror selfienya.