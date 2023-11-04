Potret dan Profil Raihana Zemma, Anak Sahrul Gunawan yang Jadi Runner Up 1 Kontes Kecantikan Remaja

BUAH jatuh tak jau dari pohonnnya. Mungkin ungkapan itu rasanya tepat disematkan pada diri Raihana Zemma.

Betapa tidak, meski masih belia, Zemma sudah mampu meraih kesuksesan di bindang seni. Anak Sahrul Gunawan itu diketahui berhasil menjadi Runner Up 1 Kontes kecantikan remaja.

Momen tersebut dia unggah ke akun Instagramnya. Alhasil, banyak yang ingin tahu juga tentang profilnya Zemma. Berikut ulasannya, Sabtu (4/11/2023).

1. Kelahiran 2009

Raihana Zemma lahir pada 28 Januari 2009 dari pasangan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi. Mengikuti kedua orangtuanya, Zemma memeluk agama Islam.

2. Dekat dengan ibu

Hubungan Indriani dan Sahrul Gunawan memang telah berakhir beberapa tahun lalu. Sahrul bahkan kini diketahui sudah menikah lagi.

Meski begitu, kedekatan antara Zemma dan Indriani masih tetap harmonis. Bahkan, Indri terlihat datang memberikan dukungan saat Zemma mengikuti kompetisi.