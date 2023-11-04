Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Raihana Zemma, Anak Sahrul Gunawan yang Jadi Runner Up 1 Kontes Kecantikan Remaja

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:35 WIB
Potret dan Profil Raihana Zemma, Anak Sahrul Gunawan yang Jadi Runner Up 1 Kontes Kecantikan Remaja
Raihana Zemma. (Foto: Instagram @raihana_zemma)
A
A
A

BUAH jatuh tak jau dari pohonnnya. Mungkin ungkapan itu rasanya tepat disematkan pada diri Raihana Zemma.

Betapa tidak, meski masih belia, Zemma sudah mampu meraih kesuksesan di bindang seni. Anak Sahrul Gunawan itu diketahui berhasil menjadi Runner Up 1 Kontes kecantikan remaja.

Momen tersebut dia unggah ke akun Instagramnya. Alhasil, banyak yang ingin tahu juga tentang profilnya Zemma. Berikut ulasannya, Sabtu (4/11/2023).

1. Kelahiran 2009

Raihana Zemma

Raihana Zemma lahir pada 28 Januari 2009 dari pasangan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi. Mengikuti kedua orangtuanya, Zemma memeluk agama Islam.

Zemma lahir pada tanggal 28 Januari 2009. Sementara untuk kepercayaannya, Zemma menganut agama Islam.

2. Dekat dengan ibu

Raihanna

Hubungan Indriani dan Sahrul Gunawan memang telah berakhir beberapa tahun lalu. Sahrul bahkan kini diketahui sudah menikah lagi.

Meski begitu, kedekatan antara Zemma dan Indriani masih tetap harmonis. Bahkan, Indri terlihat datang memberikan dukungan saat Zemma mengikuti kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
